Cecin blizak prijatelj i saradnik, Stevan Radivojević složio se da njegova prijateljica nije nervozna nikada, a takođe je otkrio jednu anegdotu koju je doživeo sa prijateljicom:

- Ja nju ne poznajem kao ženu koja je nervozna. Ima uspona i padova kao svi mi, ali vrlo je smirena - rekao je Radivojević, pa ispričao anegdotru:

- Vraćali smo se iz LJubljane, taj let inače traje sat vremena ali mi satima nismo mogli da sletimo ni u Beograd, ni u Podgoricu, ni u Tivat jer su piste bile potpuno zaleđene. Par puta smo pokušavali da sletimo u Nišu. U jednom momentu pilot kaže da je vreme da sletimo jer nemamo više goriva. Zajedno smo se molili da preživimo - počeo je priču Stevan u emisiji "Show se nastavlja". Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Kada su sleteli, stjuardesa nije dozvoljavala da se izađe iz aviona.

- Krenuli smo da slećemo, ništa nismo mogli da vidimo oko nas. Stjuardesa je kad smo sleteli rekla da ne može niko da napusti avion dok se ne sipa gorivo. Ceca me je tad uhvatila za ruku i rekla "Polazi". Krenuli smo da izađemo iz aviona, a stjuardesa kaže Ceci: "Izvinite gospođo Ražnatović, ne možete da napustite avion", a Ceca odgovara: "Otvaraj vrata, mi izlazimo" - prisetio se Cecin frizer.

U žurbi da što pre izađu, nisu uzeli kofere.

- Tako smo Ceca i ja izašli na sred niškog aerodroma bez kofera i otišli na izlaz. Eto, to je jedna anegdota koju niko nije znao - ispričao je kroz osmeh Stevan.

