Vanja Bulić je svima dobro poznat pod tim imenom i prezimenom, a on je nedavno otkrio da Bulić zapravo nije njegovo pravo prezime.

Kako je Vanja naveo u intervjuu, njegov otac je rođen u selu Krš kod Žabljaka kao Dušan Šljivančanin. U crkvenoj krštenici u zagradi pisalo je Bulić. Foto: ATA images

- Moj otac je rođen u selu Krš kod Žabljaka kao Dušan Šljivančanin. U crkvenoj krštenici u zagradi piše - Bulić. U mom zavičaju, u vreme Otomanske carevine, muškarci su ginuli mladi. Majke su same odgajale decu, pa su kasnije potomci iz pijeteta prema majkama-herojima, njihova imena pretvarali u prezimena. Moja prabaka je bila lepa, a tamo se kaže “lepa kao bula”. Zvali su je Bulica. Moj otac je srednju školu završio kao Šlivančanin, a Pravni fakultet u Beogradu je upisao kao Bulić. U toku rata devedesetih godina, otac mi je predlagao da promenim prezime, jer su me neki proglašavali Hrvatom, a potom i Muslimanom. I danas mi se dogodi da me neko upita – kakvo je tvoje pravo ime, jer se govorilo da sam ja ustvari Vahidin. Zamislte pravoslavni nadimak uz muslimansko ime?! U novosadskom "Dnevniku" se u jednom tekstu pre devet godina pojavila ovakva rečenica: "Vahidin Bulić zvani Vanja pobio je više srpske dece nego Artuković u Jasenovcu". Nikad ne bih menjao prezime samo zato što neka budala misli da sam loš čovek, jer sam pripadnik druge nacije. Foto: V. Danilov

Vanjin otac je srednju školu završio kao Šljivančanin, a Pravni fakultet u Beogradu je upisao kao Bulić.

Podsetimo, Vanja Bulić ima tri sina. Jedan sin je krenuo očevim stopama, dok su druga dvojica uspešni u sasvim drugom poslu.

- Ivan i Ognjen su odbojkaški treneri. Ognjen je tri godine bio selektor pionirske reprezentacije Srbije, a sada je trener kadetkinja i juniorki "Crvene zvezde" - rekao je jednom voditelj.

(Kurir)

