Nataša je sada priznala da bi ga ipak odbila kada bi je pozvao na dejt.

Foto: ATA images/A. Ahel

 

 

- Rekla sam u okviru jedne radijske emisije u kojoj sam gostovala da bih imala seks s Bogdanom Bogdanovićem, ali samo u igrici. Bilo mi je ponuđeno nekoliko muškaraca i na kraju je izbor pao na njega. Da nisam morala da biram, nikada na takav način ne bih govorila o muškarcima, pogotovo ne o onima s javne scene. Ukoliko bi me pozvao na "dejt" ili piće, ne verujem da bih pristala - započela je priču Nataša i dodala da Bogdanove "mlade godine" nisu prepreka.

 

Foto: Profimedia

 

 

- Ne vodim se time da li je muškarac mlađi ili stariji od mene, to mi nikada nije bilo važno. Postoje stvari koje su mnogo važnije od godina, za vezu nije presudno da li ću biti s nekim ko je stariji ili mlađi od mene. Bitno je jedino da muškarac bude pravi i da s njim imam nešto ozbiljnije. Nisam za kratke veze i jednu noć, želim nešto mnogo ozbiljnije, a jedino što muškarac treba da ima da bih ušla u vezu s njim je samopouzdanje - zaključila je pevačica.

Pročitajte još

PRELOMILA: Goga rešila da izvadi silikone -"Pokajala sam se"

PRELOMILA: Goga rešila da izvadi silikone -"Pokajala sam se"

09:56

NIKADA TI NEĆU ZABORAVITI! Rada se javno obratila koleginici

NIKADA TI NEĆU ZABORAVITI! Rada se javno obratila koleginici

09:29

"NEMAM IZGOVOR DA BIH IZBEGLA": Pevačica o intimnim odnosima

"NEMAM IZGOVOR DA BIH IZBEGLA": Pevačica o intimnim odnosima

09:18

TEŠKO JE PRIHVATITI KADA VAS NEĆE: Voditeljka o bolnoj ljubavi

TEŠKO JE PRIHVATITI KADA VAS NEĆE: Voditeljka o bolnoj ljubavi

09:12

(Informer)

RUSIJA JE ZAPANJENA: Ne može da veruje šta joj je Poljska upravo uradila!
Sport

RUSIJA JE ZAPANJENA: Ne može da veruje šta joj je Poljska upravo uradila!

"NEĆEMO GINUTI ZA UKRAJINU!" Orban jasniji nego ikada - "Nećemo slati našu decu u klanicu!"
Planeta

"NEĆEMO GINUTI ZA UKRAJINU!" Orban jasniji nego ikada - "Nećemo slati našu decu u klanicu!"

BONUS VIDEO:

#VIP #Nataša Bekvalac #pevačica Nataša Bekvalac #Bogdan Bogdanović #košarkaš Bogdan Bogdanović #Nataša Bekvalac i Bogdan Bogdanović dejt
Komentari 5
"ОТКАЗАО САМ САСТАНАК С ПУТИНОМ У БУДИМПЕШТИ" Огласио се Трамп - Нисам имао осећај да ћемо стићи тамо где морамо...

"OTKAZAO SAM SASTANAK S PUTINOM U BUDIMPEŠTI" Oglasio se Tramp - Nisam imao osećaj da ćemo stići tamo gde moramo...