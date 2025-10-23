LJubavna priča Petrovića počinje davne 1948. godine na proleće, kada su se venčali u tadašnjoj zgradi Doma kulture "Božidar Adžija".

- Društvo je bilo raspoloženo. Dosetke i šale pljuštale su svakog trenutka. Oni koju su poslom dolazili zastajkivali su misleći da se snima neki film. Zadirkivanja na račun jednog smešnog, mršavog, vižljastog čoveka postajala je sve žešća.

- Ma nema govora, ona sigurno neće doći! U poslednjem trenutku se predomislila - rekao je LJubiša Bačić, dok se na to nadovezao Dragutin Dobračin, blizak prijatelj Čkalje. Foto: Arhiv Novosti

- A što i da dođe, kada ima platu četiri i po hiljadarke! A naš mladoženja svega tri - uzviknuo je kum glumca.

Međutim, u tom trenutku se Dragica pojavila na vrata u crnoj kecelji, zadihana je trčala ka grupi ljudi.

- Pa gde si, Dragice? Ovi ovde mi izvadiše "dušnik na pamuk" - rekao je Čkalja, koji se tog dana oženio. Svadba je bila mala, u krugu najbližih prijatelja u jednoj kafani.

Nekoliko godina posle venčanja rodio se sin, kome su nadenuli ime Čedomir.

Dragica je svojevremeno medijima otkrila da su sve komšije volele Čkalju. Foto: Arhiv Novosti

- Ponekad je utrčavao u najvećoj gužvi, ali s buketom u rukama. Posle tri meseca, Čkalja mi je doneo prsten. Kupio ga je za pedeset dinara kod "Gramaga". Nažalost, u seljakanju iz stana u stan, izgubila sam tu najdragoceniju uspomenu. U početku našeg braka stanovali smo u nameštenoj sobi u Nebojšinoj ulici. Od tada do danas selili smo se pet puta. Za svaki novi komšiluk Čkalja je predstavljao pravu atrakciju. U bilo koje vreme zvonili bi na vrata i tražili da ga vide, ili da im da autogram sa slikom - iskreno je u jednom intervjuu ispričala Dragica.

Čkaljina velika ljubav je želela da se posveti porodici, te je po rođenju sina napustila posao i postala domaćica.

- Znam šta želite da me pitate: da li sam zadovoljna životom u senci Čkaljinog sjaja, ili tačnije, životom za druge. A radila sam nekada, vrlo davno, kao spiker na radiju. I volela svoj posao. Ostavila sam ga radi svojih najbližih - bez žaljenja i kajanja. Sve sam investirala u tu svoju porodicu, podržavala supruga, podigla divnog sina, sada pomažem u podizanju unuka i pri tome sam imala mnogo sreće. Investicije su se vratile, vrlo sam spokojna i ni sa kim se ne bih menjala. Ne tvrdim da moj život može i treba da posluži kao "recept", ali meni odgovara, a to je ipak najvažnije - iskrena je bila Čkaljina supruga.

Foto: Arhiv Borbe

Supruga najpoznatijeg komičara je svojevremeno poručila da je Čkalja radio sve baš kao prosečan građanin.

- Mi živimo kao svaka druga porodica. Čkalja je kao i svaki drugi suprug i otac. Prvih godina braka on je odlazio na pijacu, snadbevao kuću namirnicama, uplaćivao za ugalj i drva, brinuo kako mu sin uči. Uživa da ide na pijacu. Ali danas nema vremena. Čak ne može da pređe ulicu, a da ga neko ne zaustavi i nešto upita. Preko dana, kad je kod kuće, nastaje porodična idila. Idem u kupovinu, a Čkalja i sin spremaju stan. Pošto više ne radim, sama vodim ceo stan. Dok se ne vratim sa pijace, on pripremi iznenađenje: ili mi kupi cveće ili skuva kafu. Uveče, ako smo sami, Čkalja nam spremi svoj omiljeni specijalitet: poparu sa sirom. Tada utroje pričamo, a katkada Čkalja i sin, da bi me zabavio, pripreme mali pozorišni program. Naravno, po kući nastane urnebesna cika i vika - rekla je jednom.

BONUS VIDEO: