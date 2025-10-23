- Ne znam koji je idiot proširio lažnu vest o mojoj smrti, ali znajte da sam dobro i da nemam nameru da odem!

Cela Francuska je odahnula posle objave na zvaničnom X nalogu legendarne glumice, koja je u septembru proslavila 91. rođendan. Brižit Bardo je živa, ali možda ne i sasvim zdrava, s obzirom na to da je nedavno puštena kući iz bolnice u Tulonu, gde su je, zbog operativnog zahvata, zadržali tri nedelje. Foto: Profimedia

Međutim, pošto se prekjuče internetom, i svetom, proširila informacija da je preminula, francuska filmska diva morala je da reaguje i poruči da još ne planira da se oprašta od nas. Da li je to uradio namerno ili ne, tek, influenser koji je ostavio lažnu vest brže-bolje ju je uklonio.

Kako bi "sedma umetnost" izgledala da je početkom davnih pedesetih nije ulepšala zanosna Parižanka? BB je ostavila dubok trag u kinematografiji, ali je postala i neizostavni segment pop kulture, poseban žanr bez kojeg bi prošlo stoleće teško bilo i zamisliti.

Je ne sais pas quel est l’imbécile qui a lancé ce soir cette fake news sur ma disparition mais sachez que je vais bien et que je n’ai pas l’intention de tirer ma révérence. À bon entendeur — Brigitte Bardot (@brigitte_bardot) October 22, 2025

Više od drugih velikih glumica generacije koja je gotovo nestala, heroina francuskog novog talasa i ultimativni seks simbol znala je kako da razbije tabue i promeni sliku društva svog vremena, čemu nisu doprinele samo vanvremenska lepota i nezaboravne uloge, već i buntovna priroda, oštar jezik i vatrene izjave. Foto: Profimedia

Sa scene se povukla 1973, i od tada je toliko retko izlazila iz svoje kuće u Sen Tropeu, da ste imali više šanse da na nekom prestižnom festivalu, ulici ili događaju vidite vanzemaljca nego Brižit Bardo. Kao da je sva ta slava zadesila nekog drugog, BB danas priznaje da ne razume zbog čega svet i dalje priča o njoj.

- Otišla sam zato što više nisam imala šta da kažem. Svesna sam da se to nije svidelo svima, da su mnogi ljuti na mene. Ali, u životu su me toliko fotografisali i snimali... Sada želim samo prirodu i mir", istakla je na početku intervjua koji je dala u maju, prvom posle više od decenije izbegavanja bilo kakvog kontakta sa medijima, osim povremenih kratkih komentara kada bi se neko od njenih kolega preselio u večnost.

- Sa 90 godina nemaš više prijatelja - iskrena je večna femme fatale, otkrivši da je prethodni, 90. rođendan proslavila tako što je "rano otišla u krevet".

