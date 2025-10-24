Lav

Dobija priznanja, finansijske dobitke i važne pozicije koje su mu nekada bile nedostupne. Foto: Profimedia

Vaga

Dobijaju nazad sve što su nekada činile za druge, a to im se vraća kroz ljubav i luksuz koji im ulivaju osećaj ispunjenosti i sigurnosti.

Jarac

Konačno uživa plodove svog dugogodišnjeg truda kroz stabilnost i moć koje su mu sada na dohvat ruke. Foto: Profimedia

Ribe

Vođene intuicijom koja ih usmerava ka pravim ljudima i poslovnim prilikama, a nagrade im dolaze lako, bez potrebe za borbom.

Znakovi da dobijate karmički džekpot

Ako primećujete da vam se stvari same nameštaju, da ljudi nesebično nude pomoć bez da ih molite, da novac dolazi iz neočekivanih izvora, da se vrata koja su godinama bila zatvorena konačno otvaraju i imate osećaj da ste „na pravom mestu u pravo vreme“, onda je to znak da vam stiže karmička nagrada.

Da biste maksimalno iskoristili ovaj karmički džekpot, nemojte ga trošiti na površne stvari. Umesto toga, zapišite sve što vam je stiglo - poklone, prilike, nove ljude i zahvalite se, čak i ako ne znate kome, uložite u sebe kroz edukaciju, zdravlje i unutrašnji mir, i podelite deo onoga što ste dobili, jer karma voli kada se dobrota deli. Na taj način ne samo da ćete pojačati svoje karmičke dobitke, već ćete i privući još više pozitivnih prilika u svoj život.

Karmička isplata stiže baš sada jer su se kosmički dugovi konačno poravnali, a period od oktobra do decembra 2025. donosi pravi energetski reset, otvarajući vrata novim prilikama i nagradama.

(Informer)