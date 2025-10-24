Mlada glumica preminula je u nedelju. Uzrok smrti nije odmah objavljen. Prema pisanju TMZ-a, ona je patila od retke progresivne neuromuskularne bolesti koja ju je prikovala za invalidska kolica. NJen agent je rekao medijima da je bolest uticala na njene noge, ali da može uticati i na pluća i srce. NJen agent je rekao medijima da je mirno preminula u snu.

U sredu je agencija McCray sa sedištem u Nešvilu napisala na Fejsbuku: "Duboko smo tužni i potpuno slomljenog srca što saopštavamo da je Izabel Tejt preminula 19. oktobra. Imala je 23 godine. Poznajemo Izi još od tinejdžerskih dana, a nedavno se vratila glumi. Ona je rezervisala prvu seriju za koju je bila na audiciji, 9-1-1 Nešvil".

Tejt je rođena i odrasla u Nešvilu, a pojavila se u pilot epizodi serije Rajana Merfija kao DŽuli. To je bio njen prvi veliki glumački posao.

U glavnim ulogama Kris O'Donel, Lien Rajms i Hanter Mekvej, serija je najnoviji spin-of u franšizi „9-1-1“ koju je producirao Rajan Merfi.

Kako navode njeni prijatelji na društvenim mrežama, Izabel je volela da volontira, a posebno je bila posvećena životinjama. Opisana je, takođe, kao "ambiciozna glumica koja je bila duša svake zabave".

Tejt je ranije govorila o tome da boluje od progresivne neuromišićne bolesti, koja joj je dijagnostikovana kada je imala 13 godina. U objavi na Instagramu iz 2022. godine, objasnila je da to stanje "s vremenom slabi mišiće nogu", zbog čega je morala da koristi invalidska kolica, piše People.

- Ovo je za mene bilo teško putovanje, jer je prihvatanje pomoći i pomirenje s napredovanjem bolesti bilo izuzetno teško - napisala je tada.

- Dok sam pokušavala da se izborim s tim, shvatila sam da sam na neki način izgubila sebe. Mrzela sam što me to nije samo fizički slomilo, već sam dozvolila da mi polako slama i duh.

Dodala je:

- Nikada nisam očekivala da će mi se nešto ovakvo dogoditi - kao što većina nas ne bi. Ne znam zašto su mi u životu dodeljene ove karte, ali ne mogu to da promenim, pa sam odlučila da to prihvatim i da ne dozvolim da me definiše.

(Blic žena)

BONUS VIDEO: