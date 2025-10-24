Prema studiji američke Nacionalne uprave za bezbednost saobraćaja na autoputu, vožnja sa nedovoljno naduvanim gumama po snežnoj zimi povećava verovatnoću sudara u vezi sa gumama.

Samo pravilno napumpane gume bolje voze po snegu, štede gorivo i ne manje važno - traju duže.

Auto gume većine modela automobila su obično naduvane na pritisak od 2 do 2,4 bara, a preporučena cifra za vaš automobil, koja je obično istaknuta na nalepnici negde na automobilu (obično na unutrašnjem limu, ili okviru vrata), treba koristiti tokom cele godine jer ne postoje različiti brojevi za leto ili zimu. Foto: Profimedia

Međutim, spoljna temperatura i dalje utiče na pritisak u gumama, pa ćete zimi, kada stignu "minusi", morati češće nego u letnjim mesecima da proveravate i dopunjujete gume, a sve kako biste održali idealan pritisak, što je jedan od najvažnijih faktora bezbednosti u vožnji.

U praksi, mnogi proizvođači guma procenjuju da gume gube 0,06 bara na svakih 10 stepeni pada spoljne temperature. Isto tako, duže parkiranje automobila zimi obično dočekuje vlasnika sa delimično ispuhanim gumama.

Korisno: Ako vaš automobil ima sistem za praćenje pritiska u gumama, lampica upozorenja će se aktivirati kada pritisak padne za najmanje 25 procenata. Ova "sitnica" je posebno korisna za praćenje pritiska u gumama po hladnom vremenu.

Ako nemate ovaj senzor, proverite gume već nakon što je vaš automobil bio parkiran samo nekoliko sati (vožnja podiže temperaturu vazduha, a samim tim i pritisak vazduha u gumama) kako biste dobili najtačniju cifru gubitka u poređenju na propisanu. Obavezno proverite preporučeni pritisak za prednje i zadnje gume, jer su obično prednje gume naduvane za oko 0,2 bara više od zadnjih zbog težine motora ispod haube.

BONUS VIDEO