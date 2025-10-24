Na društvenim mrežama postao je viralan video crnogorske voditeljke koju je zatekao zemljotres dok je uživo vodila Dnevnik.

Pre nekoliko godina, Crnu Goru je pogodio jači zemljotres, a snimak prikazuje kako je voditeljka reagovala u trenutku potresa u studiju.

Dok je čitala vesti u noćnom Dnevniku, prekinuo ju je zemljotres koji je, kako se vidi zatresao ceo studio.

 

- Opa, u ovom trenutku događa se zemljotres. Nadam se da će biti sve u redu, nastavljamo sa Dnevnikom, malo je turbulentno - rekla je ona.

(Alo)

