Bivša supruga voditelja Ognjena Amidžića, manekenka Danijela Dimitrovska, prisetila se tog perioda života i objasnila da je njenoj porodici život u blizini zatvora bio prirodan, s obzirom na zanimanja njenih najbližih.

- Moja porodica i ja smo prvi deo mog odrastanja proveli u naselju pored zatvora Zabela, jer su moja pokojna baka i otac radili u zatvoru. Baka je bila komandir u ženskom zatvoru, a otac je radio u knjigovodstvu. Iz tog razloga smo porodično bili vezani za to mesto - ispričala je Danijela u emisiji "Otkrivanje sa Milenom".

Danijela, koja je nedavno pazarila stan od pola miliona evra, dodala je da je njena baka, sudeći po pričama, bila stroga, ali pravedna.

- Nažalost, nisam imala priliku da je upoznam, jer je preminula pre mog rođenja. Međutim, čula sam mnogo priča o njoj - kažu da je bila stroga, ali i pravična. Zatvorenice su je izuzetno cenile i poštovale, što je u tom svetu, ako ste "s druge strane", veoma retko - otkrila je manekenka.

