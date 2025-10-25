U mestu Runku, u okrugu Konstanca, dogodila se teška nesreća kada je 48-godišnjeg muškarca zgnječio kamion pun suncokreta koji je pokušavao da popravi. Na lice mesta odmah su stigle ekipe Dobrogejskog inspektorata za vanredne situacije.

Nesreća se dogodila u subotu oko 14:20, u dvorištu jedne komercijalne firme gde je muškarac istovarao suncokret iz kipera. Tokom istovara došlo je do tehničkog kvara, nakon čega je žrtva ušla ispod kabine kamiona da pokuša da popravi problem. U tom trenutku pukao je vazdušni jastuk, što je izazvalo pad kamiona na čoveka i njegovo teško povređivanje.

Velika akcija spasavanja i dramatična borba za život

Na teren su odmah poslate brojne spasilačke jedinice: kamion za gašenje požara vodom i penom, ekipa SMURD B Hârșova, spasilački tim iz Medgidije, dizalica Palas i helikopter hitne pomoći SMURD. Vatrogasci su najpre morali da izvuku muškarca ispod kamiona, nakon čega su lekari započeli reanimaciju na licu mesta.

Prema navodima hitnih službi, muškarac je reagovao na mere oživljavanja, te je u stabilizovanom stanju prebačen helikopterom u Kliničku bolnicu za urgentne slučajeve u Konstanci.

Istraga o tehničkom kvaru u toku

Policija i istražitelji pokušavaju da utvrde šta je tačno dovelo do pucanja vazdušnog jastuka i da li je došlo do mehaničkog propusta ili neispravnosti vozila. Svedoci navode da je sve trajalo samo nekoliko sekundi i da su kolege odmah pritrčale u pomoć, ali bez mogućnosti da same podignu vozilo.

