Biljana Čekić rasplakala je Srbiju svojim glumačkim talentom u filmu "Dara iz Jasenovca".
Biljana je glumila glavni lik, devojčicu Daru koja se bori za svoj opstanak u logoru.
Mlada glumica napunila je sada 18 godina, a brojni prijatelji su joj čestitali.
Biljana je duvala svećice na torti sa Barbikom i automobilom, a na njoj su bili i stihovi pesme Ace Lukasa.
- Za ime Boga smiluj se. Ne bih te zvao kunem se, al' danas mi je težak dan, meni je rođendan.
Biljana je rođena 2007. godine u selu Srefila, kod Kozarske Dubice.