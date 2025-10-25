Biljana Čekić rasplakala je Srbiju svojim glumačkim talentom u filmu "Dara iz Jasenovca".

Biljana je glumila glavni lik, devojčicu Daru koja se bori za svoj opstanak u logoru. Foto: Instagram printskrin/cekiicbiljana

Mlada glumica napunila je sada 18 godina, a brojni prijatelji su joj čestitali.

Biljana je duvala svećice na torti sa Barbikom i automobilom, a na njoj su bili i stihovi pesme Ace Lukasa.

- Za ime Boga smiluj se. Ne bih te zvao kunem se, al' danas mi je težak dan, meni je rođendan.

Biljana je rođena 2007. godine u selu Srefila, kod Kozarske Dubice.