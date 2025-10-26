Milan je rođen pre 25 godina u Kragujevcu, gde je završio osnovnu i srednju školu.

- Iako me sada zovu „dečko koji obećava”, u detinjstvu sam bio sušta suprotnost. Nisam imao koncentraciju ni za šta. Vaspitačica je rekla mojoj mami da ništa ne znam, a nju je to godinama pratilo u mislima.

- Kad sam proglašen za đaka generacije, plakala je od sreće. Nikada nije zaboravila da sam u startu bio „otpisan” - prisetio se Milan Bukvić u intervjuu koji je svojevremeno dao za HELLO!.

Milan je u roku i sa svim desetkama diplomirao na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, a zatim je upisao i master studije filozofije u Novom Sadu.

- Bilo je momenata kada sam „preučio” gradivo. Vodeći se nekim ličnim standardima i perfekcionizmom raspust sam redovno provodio nad knjigom – priznaje danas.

I dok televizijske gledaoce iz nedelje u nedelju fascinira inteligencijom i obrazovanjem, mladi tragač iz „Potere” otkriva da je njegov najveći talenat zapravo sportske prirode.

- Bio sam golman, i to odličan. Imao sam hiperrefleksiju, a slobodno mogu reći i veliku hrabrost. Lomio sam noge, zube, prste. Roditelji mi nisu dozvolili da se posvetim fudbalu i mnogo mi je žao zbog toga.

O podršci porodice Milan Bukvić kaže:

- Mene moji niti forsiraju, niti podržavaju. Otac mi veruje blanko. Preduzetnik je, bori se za nas. Majka je mašinski inženjer. Imam i starijeg brata koji je preuzeo očevu firmu. Niko nije iz nauke.

