Sigmund Frojd, otac psihoanalize, verovao je da naša podsvest krije ključeve naših najdubljih misli i osećanja. On je ovu teoriju istraživao u svom delu Opšti uvod u psihoanalizu, posebno u poglavljima o simbolizmu snova. Prema njemu, naša podsvest komunicira kroz slike, instinktivne reakcije i osećanja kojih nismo uvek svesni.
Odgovorite na sledećih osam pitanja:
1. Zamislite da stojite na mirnoj obali mora i gledate u beskrajni horizont. Kako se osećate?
2. Hodate kroz gustu šumu i gledate u tlo. Šta vidite i kako se osećate?
3. Posmatrate galebove kako slobodno lete nebom. Koje emocije u vama budi ovaj prizor?
4. Vidite krdo konja kako galopira u daljini. Koja je vaša prva reakcija?
5. Nalazite se usred pustinje. Pred vama je beskrajni zid, ali kroz malu rupu primećujete oazu. Šta ćete uraditi?
6. Još uvek ste u pustinji, iscrpljeni i ždni. Naiđete na bokal vode. Kako reagujete?
7. Izgubili ste se u šumi i vidite kuću sa upaljenim svetlom. Koji su vaši sledeći koraci?
8. Šetate sami kada vas iznenada obavije gusta magla. Kako se osećate i šta ćete uraditi?
Tumačenje odgovora:
1. Vaša osećanja i stav prema životu
Vaš odgovor na obali mora odražava vaš opšti pogled na život – da li je miran, uzbudljiv, pun neizvesnosti ili straha.
2. Vaš odnos sa porodicom
Ono što primećujete i osećate dok hodate kroz šumu simbolizuje vaše veze sa porodicom, osećaj pripadnosti i sigurnosti.
3. Vaša percepcija žena
Galebovi simbolizuju ženstvenost. Vaša reakcija otkriva podsvesni stav prema ženama u vašem životu.
4. Vaša percepcija muškaraca
Konji predstavljaju snagu i muškost. Vaša reakcija reflektuje vaše mišljenje o muškarcima i njihovom značaju u vašem okruženju.
5. Vaš pristup problemima
Zid i oaza simbolizuju prepreke i mogućnosti. Način na koji reagujete pokazuje kako se suočavate sa izazovima.
6. Vaš odnos prema ljubavi i intimnosti
Bokal vode simbolizuje vaš pristup romantičnim vezama i šta smatrate najvažnijim u ljubavi.
7. Vaš stav o ozbiljnim obavezama
Kuća u šumi simbol je sigurnosti i partnerstva. Vaša reakcija otkriva da li ste spremni za ozbiljnu vezu ili brak.
8. Vaš pogled na smrt
Magla simbolizuje neizvesnost i kraj. Vaša osećanja i postupci ovde pokazuju kako se nosite sa idejom smrti i prelaza.
