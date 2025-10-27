Ana Ivanović pozirala je u automobilu, sređena od glave do pete. Ona je ponela elegantno odelo, krem bluzu i sve uparila sa zlatnim nakitom.

FOTO: Printskrin Instagram anaivanovic

Na fotografiji je imala širok osmeh i nije krila zadovoljstvo.

- Tako sam uzbuđena zbog dana u Beogradu - napisala je teniserka.

Nakon razvoda od Bastijana Švajnštajgera blista: "Procvetala"

Podsetimo, Ana Ivanović se nedavno zvanično razvela od bivšeg fudbalera Bastijana Švajnštajgera sa kojim je provela u braku 9 godina i sa kojim ima troje dece. Nekadašnja teniserka ima dva biznisa od kojih zarađuje. Naime, advokat Ane Ivanović je u izjavi za "Bild", otkrio da su se Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger razveli zbog "nepomirljivih razlika".

Bivša teniserka Ana Ivanović (37) u proteklo vreme je jako aktivna na Instagramu gde deli fotografije iz svakodnevnog života.

Ana je sada podelila fotografiju sa odmora gde je pozirala sedeći na zidiću u plavoj mini haljini koja je savršeno isticala njene noge.

Ona je autfit upotpunila plavim sandalama na visoku štiklu i srebrnom torbicom, a osmeh nije skidala sa lica.

- Leto koje ne želim da se završi - napisala je u opisu Ana koja poslednjih meseci često putuje i pokazuje kako uživa sa prijateljima.

Komentari ispod objave su se nizali, a mnogi su komentarisali da nikada bolje nije izgledala.

"Ana, nemoj više da se udaješ! Ti si se bukvalno preporodila", "Najlepša teniserka svih vremena", "Procvetala", neki su od komentara.

(Blic)