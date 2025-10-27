Glumac LJubomir Bulajić sada je na društvenoj mreži Instagram podelio sliku sa pecanja.

Glumac se pohvalio velikom ribom - i to grabljivicom štukom. Foto: Printskrin/Instagram/ljubabulajic

- Kako znamo da kreće zima? - napisao je u opisu.

LJubav sa Janom

LJubomir Bulajić na društvenim mrežama često deli fotografije sa svojom lepšom polovinom Janom Nenadović, inače ćerkom takođe glumca Nenada Nenadovića koji je preminuo 2021. godine.NJih dvoje uživaju u skladnoj vezi koju uspešno održavaju na daljinu, budući da on živi u Srbiji, a ona u Nemačkoj.

Jana nije krenula glumačkim stopama svog pokojnog oca Nenada, ali je takođe izabrala umetnost kao životni poziv.

"Bacili smo stan na avionske karte"

Jana je balerina, koja već neko vreme živi u Nemačkoj, u Minhenu, gde gradi uspešnu karijeru.

- Mi smo ispekli iskustvo veze na daljinu gde je ona živela prvo u Dortmundu, pa u Minhenu, sad kada je u Novom Sadu smo na “puškomet“, taman na toliko daleko koliko treba da bude, a da bude blizu da uvek bude tu. Nije nam bilo teško, samo su putovanja bila naporna, ali s obzirom na razdaljinu viđali smo se dosta često, za vikend sam išao tamo, a ona radnim danima u Beograd. Bacili smo jedan lep stan na avionske karte, rekao je nedavno glumac.

(Blic)