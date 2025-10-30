Naime, Biljana Krstić je prisutna na estradi dugi niz godina. Osim pevanja, ona radi i kao a profesorka muzike.

Biljana je preko 30 godina muzička urednica Prvog programa Radio Beograda.

Foto: Antonio Ahel/ATA images

 

 

Bila je i deo grupe "Suncokret", kao i "Rani mraz", a kasnije je započela solo karijeru.

Bilja Krstić je doživela svetsku slavu kao vokalni solist orkestra "Bistrik".

Kako pišu domaći mediji etno pevačica je dobila i priznanje za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi, samim tim i nacionalnu penziju koja iznosi 64.730 dinara.

Inače, Bilja Krstić svoj privatan život nikada nije previše eksponirala.

Ona živi mirnim i povučenim životom, ali zahvaljujući društvenim mrežama imali smo prilike da zavirimo u njen dom.

Stan Bilje Krstić nalazi se na Slaviji i prava je ušuškana oaza, idealna za uživanje u porodičnim trenucima. Prostorom preovlađuje bela boja, a čitav enterijer odiše elegancijom. Tu su slike, antikviteti, cveće, ali i jednostavne bele police.

Foto: V. Danilov

 

 

Biljin omiljeni kutak u stanu je terasa koja ima prelep pogled na Slaviju.

- Živim na šestom spratu. Moj prozor s jedne strane direktno gleda na fontanu, a sa druge na Hram Svetog Save, i upravo je to za mene najlepši zalazak sunca koji sam videla u ovom gradu – izjavila je jednom pevačica.

(Blic)

