- Moja supruga Stela poslala je pozivnicu Ebigejl da dođe i poseti nas - rekao je glumac Entoni Hopkins u intervjuu za New York Times i otkrio da nisu dobili odgovor.

Nastavio je: "Ni reči. Pa mislim, dobro. Želim joj sve najbolje, ali neću zbog toga prolevati krv. Ako želiš da živiš u mržnji, dobro, samo napred". Ne razmišlja o prošlosti koja je za njega poput "smrti".

- Moramo priznati jednu stvar - nismo savršeni. nismo sveci. Svi smo grešnici ili šta god već jesmo. Dajemo sve od sebe - poručio je i naglasio da je učinio sve da bi rešio nesuglasice sa ćerkom. Foto: Profimedia

- Život je bolan. Ponekada se ljudi povrede. Ali ne možeš tako da živiš. Moraš to da preboliš. Dobro, srećno ti bilo. Ne osuđujem. Ali učinio sam što sam mogao. To je to. To je sve što želim reći.

Na pitanje da li očekuje da će ćerka Ebigejl pročitati njegove memoare, We Did Ok, koji će biti u prodaji od narednog meseca, rekao je: "Neću odgovoriti na to. Ne. Nije me briga", a nakon konstantacije novianra da li trebalo da se promeni tok intervjua pa više ne priča o osetljivoj porodičnoj temi, poručio je: "Molim vas. Želim da to učinite. Jer je ne želim da je povredim".

"Entoni Hopkins se godinama bori sa demonima"

Glumac o ovoj temi nije želeo ranije da priča ni sa najbližim prijateljima. A pokušaj da se natera da o tome priča javno pre šest godina, završio se tako što se glumac zakleo da više neće u intervjuima pričati o ćerki.

Svako ko mu je blizak zna da on ne govori o Ebigejl, rekao je ranije njegov prijatelj za "Daily mail", pa dodao: "Toni se godinama borio sa demonima, sada se oseća dobro i tu ranu ne želi da ponovo otvara, makar ne u javnosti". Foto: Profimedia

Za veliki broj njegovih obožavalaca možda bude i iznenađujuća činjenica da Entoni ima ćerku.

Entoni Hopkins ne zna šta se dešava sa njegovim detetom, pisalo se. Tokom skandaloznog intervjua za "RadioTimes" pre četiri godine na pitanje da li je postao deda, odgovorio je: "Nemam pojma. LJudi se razilaze. Porodice se razdvajaju, nastavite sa svojim životom".

Dodao je: "Ne zanima me ni na ovaj ni na onaj način. Ne morate da volite porodicu. Deca ne vole svoje očeve. Ne morate da se volite".

Na konstantaciju da su njegove reči hladne, rekao je: "Pa hladne su, život je takav".

Otac mu je govorio da mu je glava prevelika, a prazna

Entoni Hopkins imao je tokom odrastanja sjajan odnos sa majkom, koja se kasnije preselila zbog njega u Ameriku. Otac je, pak, umeo da mu kaže da ima glavu veliku kao Dambo a da je šteta što ničeg nema u njoj.

Glumac je, međutim, napominjao da njegov otac nije bio okrutan čovek već samo tvrda osoba kakva je bio i njegov deda, još stroži i hladniji od sina. Foto: Profimedia

Supruga i ranije pokušavala da ga pomiri sa ćerkom

Ni sam Entoni koji uživa u braku sa trećom suprugom Stelom, nije baš "umiljata i osetljiva osoba" koja voli "sitne razgovore". Napomenuo je da je takav od detinjstva kada je često bio izolovan od drugih. Hopkins je ćerku dobio u prvom braku, koji se raspao kada je njegova karijera krenula uzlanom putanjom, spas od braka koji tone i pritiska zbog bračnog kraha tražio je u alkoholu (supruga i ćerka su se zbog njega preselile u Ameriku). Toni kako ga prijatelji zovu postao je filmska zvezda, a porodicu (prvu suprugu i dete) napustio je kada je njegova ćerka imala 14 meseci.

Ebigejl je 1990. odlučila da se bavi glumom. Bilo je to poput zemljotresa za Entonija koji joj je ponudio manje uloge u filmovima "Shadowlands" i "The Remains Of The Day".Izgledalo je tada da su popravili odnos, a prijatelji ne znaju zašto su se ponovo udaljili.

Treća supruga pokušala je i ranije da pomiri glumca sa ćerkom, ali je razdor među njima ostao.

(Blic žena)

