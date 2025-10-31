Žika je u prvom intervju, nakon moždanog udara, ispričao kako su tekli prvi dani oporavka, ali i sada na društvene mreže kači snimke sa rehabilitacije, kako bi podigao svest kod ljudi, da se sa zdravljem ne treba igrati.

- Ja sam ustao jedno jutro, istuširao se i nisam ništa primetio dok nisam počeo da se brijem. Osetio sam kao da desna ruka nije moja, u ogledalu sam video da mi je desna strana lica pala i nisam mogao da govorim. Shvatio sam da je to moždani udar, izašao sam iz kuće i jedan zaposleni me je odvezao u KBC Bežanijska kosa, tamo su mi odmah ustanovili da je u pitanju moždani udar i prebacili su me u bolnicu Sveti Sava. Okružilo me je hiljadu lekara, bila je gomila nekih snimanja. Tek posle 24 sata došao sam sebi i pričao sam kao najpijaniji čovek - ispričao je Žika za UNA televiziju.

Nakon sedam dana u bolnici, usledila je višemesečna terapija da bi danas mogao da kaže da se oporavio na nekih 90 procenata.

FOTO: Printskrin Instagram zika.jaksic

 

- Još uvek pišem otežano i osećam da mi je desna strana hendikepirana. Često u razgovorima zafali mi reč, prosto stanem, u glavi mi se desi konfuzija - rekao je Jakšić i dodao da i dalje posećuje logopeda dva puta nedeljno:

- Prvo je bilo čitanje, poboljšanje memorije, sećanja, masaže jezika, obraza, lica.

Pročitajte još

"NISMO PAZILI": Čuveni glumac postao otac u 92. godini

"NISMO PAZILI": Čuveni glumac postao otac u 92. godini

14:53

NISI ME TREBALA ZVATI: Gost se obrušio na Sanju usred emisije

NISI ME TREBALA ZVATI: Gost se obrušio na Sanju usred emisije

14:46

ČUVA JE OD OČIJU JAVNOSTI: Željko slavi rođendan sa devojkom

ČUVA JE OD OČIJU JAVNOSTI: Željko slavi rođendan sa devojkom

14:27

Uhapšeni dileri KRIVI za smrt unuka (19) Roberta De Nira

Uhapšeni dileri KRIVI za smrt unuka (19) Roberta De Nira

14:06

Foto: ATA images

 

Različiti su okidači za moždani udar, ali u Žikinom slučaju presudan je bio visok pritisak.

- Visok pritisak šteti jer prolazi kroz vene i arterije, opterećuju se zidovi krvnih sudova. Malo mi se promenio ritam dana i to mi prija, fizioterapija mi prija, hranim se isto kao do sad, možda bi trebalo više da šetam, ali ne nalazim vremena. Zaista treba da slušate lekare, da se ne igrate pritiskom, to ništa ne košta. Više vodimo računa da li nam je istekla registracija na autu, a tehnički pregled moramo sami sebi da uradimo - kaže Žika koji je promenio životne navike i cigarete smanjio na jednu paklu dnevno.

ZAVRTEĆE VAM SE U GLAVI! Evo koliko Ana Ivanović zarađuje novca, zaista je mnogo
Sport

ZAVRTEĆE VAM SE U GLAVI! Evo koliko Ana Ivanović zarađuje novca, zaista je mnogo

AMERI, SRAM VAS BILO! Nikola Jokić piše istoriju, a oni mu ovo uradili!
Sport

AMERI, SRAM VAS BILO! Nikola Jokić piše istoriju, a oni mu ovo uradili!

BONUS VIDEO:

#Žika Jakšić #voditelj Žika Jakšić #moždani udar #VIP
Komentari 0
ПРЕМИНУЛА СЛОБОДАНКА ГРУДЕН: Бивша градоначелница Београда умрла у 86. години

PREMINULA SLOBODANKA GRUDEN: Bivša gradonačelnica Beograda umrla u 86. godini