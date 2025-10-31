Radulović je svoju sreću pronašao kraj Nadice Mutavdžić, a Boki 13 ističe da mu je drago što je kompozitor, nakon velikih gubitaka, nastavio dalje.

- Čuo sam se sa Futom, onda smo se i videli. Zajedno smo otišli na pomen, četiri godine od Marinine smrti. Nemam ništa protiv što je nastavio dalje, živ je čovek, treba da nastavi svoj život. Meni je drago zbog toga što znam da bi i Marini bilo drago, znam kakav je čovek bila. Nisam ga direktno pitao za detalje, to nije moja stvar - rekao je Boki 13 i prisetio se najboljeg saveta koji je dobio od Marine.

- Biće šta će biti - to je najbolja rečenica koju je Marina stalno izgovarala i govorila mi je da pustim stvari svojim tokom i da ne forsiram. I zaista jeste tako. Mora čovek da pusti, jer kada forsiraš, nešto se sj**e usput - dodao je Boki. Foto: ATA images

Nadica Mutavdžić privukla je pažnju javnosti ne samo zbog veze sa poznatim muzičarem, već i zbog svog izgleda.

Oni su u vezi preko godinu dana, a na fotografijama sa njenog Instagram profila, Nadica pozira u bikiniju, naslonjena na stenama pored mora, dok je sunčeva svetlost obasjava, a njeno zategnuto telo je bez mane.

Foto: Instagram printskrin/mutavdzicnadica

Par je bio zajedno i na rođendanu Željka Samardžića, posle kojeg je Nadica podelila njihovu prvu zajedničku fotografiju.

- Nema savršenog života, ali postoje savršeni trenuci... Neka vam svaki takav trenutak bude, kako zaslužujete posrću. Ostati tako dobar čovek svih 70 godina nije lako i to ne može svako. Zdravima uvek bili i u zdravlju se sretali - poručila je tada Nadica.

