Folk zvezda Svetlana Ceca Ražnatović održala je sinoć koncert u Velesu, u Severnoj Makedoniji, pred oko 5.000 obožavalaca u sportskoj dvorani Gemidži.

Tokom nastupa, neko iz publike pružio je Ceci bugarsku zastavu, kojom se ona ogrnula. Ovaj gest izazvao je podeljene reakcije publike – dok su jedni burno aplaudirali, drugi su ostali zatečeni ovim potezom.

Ceca se ubrzo oglasila i poručila da je prihvatila zastavu iz publike iz poštovanja prema fanovima, bez namere da uvredi domaćine, a sada je otkriveno, zahvaljujući jednom makedonskom pevaču, i ko je to uradio.

Nikola je inače poreklom iz Severne Makedonije, a sada se oglasio na društvenoj mreži Instagram, na kojoj je istakao da pevačica ovo nikada ne bi namerno uradila, već da je izmanipulisana.

Pobednik poslednje sezone "Zvezda Granda", Nikola Stanišić, koji je bio u Cecinom timu, oglasio se na Instagramu i podržao pevačicu.

Foto: Antonio Ahel/ATA images

- Probudio sam se sa jednom namerom, ali dan je krenuo u drugom smeru… Žena koja mi je pomogla da ostvarim svoj san juče u Velesu bila je izmanipulisana od strane njene verne obožavateljke - započeo je, pa dodao:

- Kako i zašto, to je posebno pitanje. Zadatak muzike je da nas sve ujedini, Makedonce, Srbe, Bugare, Grke... Svi smo mi ljudi na ovom svetu. Jedno znam sigurno - Ceca to nikada ne bi uradila namerno. Dok sam se ja radovao na sceni nakon pobede u "Zvezdama Granda", ta ista žena je pevala sa mnom "Balkanski biser" i mahala makedonskom zastavom. Dosta je bilo, ljudi. Foto: ATA images/A. Ahel

Ceca se ubrzo nakon skandala i sama oglasila.

- Nije strano da uvek rado prihvatim svaku zastavu iz moje publike, jer je to moja publika, moj narod, moji ljudi. Nas povezuje ljubav prema pesmi, bez obzira odakle ko dolazi. Žao mi je ako je taj čin nekoga povredio - to mi zaista nije bila namera, a posebno ne da povredim ili uvredim domaćine. Verujem da to znate. Hvala vam na divnoj večeri, na prelepoj energiji, ljubavi i uspomenama koje smo zajedno stvorili - izjavila je Ceca.

