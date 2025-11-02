Jedan od naših najboljih glumaca svih vremena Aleksandar Berček tokom duge i bogate karijere ostvario je na desetine fantastičnih uloga i dobio prestižna umetnička priznanja. I pored toga nikada nije želeo da se eksponira u medijima. Intervjue i danas retko daje, a o privatnom životu skoro da nikad ne govori. 

Ipak, nije tajna da iz dva braka ima četvoro dece: Nikolu, Milicu, Minu i Miloša. Iako se i njegovi naslednici klone novinara, ćerka Mina se 2009. godine našla na naslovnim stranama svih tabloida.

Foto: Fejsbuk printskrin/Mina Berček

 

U to vreme imala je dvadeset godina i „do ušiju“ se zaljubila u popularnog muzičara Đorđa Miljenovića, poznatijeg kao Skaj Vikler. Venčali su se ubrzo po upoznavanju, a šta misli o ćerkinoj odluci Aleksandar Berček je pokazao time što se nije pojavio na njenoj svadbi. 

‒ Mina je nešto najlepše što mi se dogodilo u životu i ne želim da se od našeg venčanja pravi cirkus u koji će protiv svoje volje biti uključeni članovi porodice i neki prijatelji koji to ne žele ‒ govorio je muzičar.

Foto: V. Danilov

 

Međutim, ljubav nije potrajala. Par se razveo već posle nekoliko meseci, a Mina se tada povukla „u ilegalu“ i nastavila da vodi povučen život. 

Pročitajte još

SLAO JOJ ANONIMNA PISMA: LJubavna priča Steve i Jelene Žigon

SLAO JOJ ANONIMNA PISMA: LJubavna priča Steve i Jelene Žigon

12:16

"NEMA GDE DA PRESPAVA U BG-U": Dug 70.000€, izbačen iz stana

"NEMA GDE DA PRESPAVA U BG-U": Dug 70.000€, izbačen iz stana

12:08

MARIĆ - GLUMAC: Igrao u kultnoj seriji, jednu režirao

MARIĆ - GLUMAC: Igrao u kultnoj seriji, jednu režirao

11:49

"UDARAČE NE MOGU DA PODNESEM": Goca o intimnim odnosima

"UDARAČE NE MOGU DA PODNESEM": Goca o intimnim odnosima

10:41

Skaj Vikler je 2020. postao član benda „Monx“, koji je okupio Željko Mitrović. Sa glumicom Anđelom Stamenković dobio je ćerku kojoj su dali nesvakidašnje ime – Strela, a ljubavnu sreću napokon je pronašao u zagrljaju Nastasje Bodiroge. 

"JA NEMAM DRUGOG REŠENJA!" Vladan Milojević posle novog šok-rezultata Zvezde saopštio ovo!
Sport

"JA NEMAM DRUGOG REŠENJA!" Vladan Milojević posle novog šok-rezultata Zvezde saopštio ovo!

SVET IMA NOVOG TENISKOG "BROJA 1!" Janik Siner i Ože-Alijasim oduševili navijače u finalu mastersa u Parizu! (VIDEO)
Sport

SVET IMA NOVOG TENISKOG "BROJA 1!" Janik Siner i Ože-Alijasim oduševili navijače u finalu mastersa u Parizu! (VIDEO)

BONUS VIDEO:

#Aleksandar Berček #Skaj Vikler #Đorđe Miljenović #Mina Berček #Aleksandar Berček ćerka #VIP
Komentari 0
ПВО СИСТЕМ ПАТРИОТ КОД КИЈЕВА НЕСТАО БЕЗ ТРАГА: Сателити открили напуштене положаје на аеродрому Жуљани (ФОТО/ВИДЕО)

PVO SISTEM PATRIOT KOD KIJEVA NESTAO BEZ TRAGA: Sateliti otkrili napuštene položaje na aerodromu Žuljani (FOTO/VIDEO)