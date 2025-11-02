Jedan od naših najboljih glumaca svih vremena Aleksandar Berček tokom duge i bogate karijere ostvario je na desetine fantastičnih uloga i dobio prestižna umetnička priznanja. I pored toga nikada nije želeo da se eksponira u medijima. Intervjue i danas retko daje, a o privatnom životu skoro da nikad ne govori.

Ipak, nije tajna da iz dva braka ima četvoro dece: Nikolu, Milicu, Minu i Miloša. Iako se i njegovi naslednici klone novinara, ćerka Mina se 2009. godine našla na naslovnim stranama svih tabloida. Foto: Fejsbuk printskrin/Mina Berček

U to vreme imala je dvadeset godina i „do ušiju“ se zaljubila u popularnog muzičara Đorđa Miljenovića, poznatijeg kao Skaj Vikler. Venčali su se ubrzo po upoznavanju, a šta misli o ćerkinoj odluci Aleksandar Berček je pokazao time što se nije pojavio na njenoj svadbi.

‒ Mina je nešto najlepše što mi se dogodilo u životu i ne želim da se od našeg venčanja pravi cirkus u koji će protiv svoje volje biti uključeni članovi porodice i neki prijatelji koji to ne žele ‒ govorio je muzičar. Foto: V. Danilov

Međutim, ljubav nije potrajala. Par se razveo već posle nekoliko meseci, a Mina se tada povukla „u ilegalu“ i nastavila da vodi povučen život.

Skaj Vikler je 2020. postao član benda „Monx“, koji je okupio Željko Mitrović. Sa glumicom Anđelom Stamenković dobio je ćerku kojoj su dali nesvakidašnje ime – Strela, a ljubavnu sreću napokon je pronašao u zagrljaju Nastasje Bodiroge.

