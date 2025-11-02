Jedan od naših najboljih glumaca svih vremena Aleksandar Berček tokom duge i bogate karijere ostvario je na desetine fantastičnih uloga i dobio prestižna umetnička priznanja. I pored toga nikada nije želeo da se eksponira u medijima. Intervjue i danas retko daje, a o privatnom životu skoro da nikad ne govori.
Ipak, nije tajna da iz dva braka ima četvoro dece: Nikolu, Milicu, Minu i Miloša. Iako se i njegovi naslednici klone novinara, ćerka Mina se 2009. godine našla na naslovnim stranama svih tabloida.
U to vreme imala je dvadeset godina i „do ušiju“ se zaljubila u popularnog muzičara Đorđa Miljenovića, poznatijeg kao Skaj Vikler. Venčali su se ubrzo po upoznavanju, a šta misli o ćerkinoj odluci Aleksandar Berček je pokazao time što se nije pojavio na njenoj svadbi.
‒ Mina je nešto najlepše što mi se dogodilo u životu i ne želim da se od našeg venčanja pravi cirkus u koji će protiv svoje volje biti uključeni članovi porodice i neki prijatelji koji to ne žele ‒ govorio je muzičar.
Međutim, ljubav nije potrajala. Par se razveo već posle nekoliko meseci, a Mina se tada povukla „u ilegalu“ i nastavila da vodi povučen život.
Pročitajte još
Skaj Vikler je 2020. postao član benda „Monx“, koji je okupio Željko Mitrović. Sa glumicom Anđelom Stamenković dobio je ćerku kojoj su dali nesvakidašnje ime – Strela, a ljubavnu sreću napokon je pronašao u zagrljaju Nastasje Bodiroge.