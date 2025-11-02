Škorpija i Jarac su najzlobnije svekrve Zodijaka. One manipulišu, zabadaju nos u sve i ne znaju za granice. Čuvajte se!

U svetu astrologije, ljudi su različiti, a to se itekako vidi u porodici. I dok neke svekrve zaslužuju sve pohvale jer su drage i podržavaju vas, postoje dva horoskopska znaka koja su apsolutni horor! Ako se radi o Škorpiji ili Jarcu, budite spremni na proračunate i zlobne poteze. One znaju kako da stvore napetost i sukobe, što, nažalost, može otežati odnose i vama i vašem mužu.

 

Foto: Shutterstock

 

 

Škorpija: Zašto njihova ljubav prema sinu prelazi u zlobnu kontrolu?

Škorpije su poznate po svojoj snazi, strastvenosti i potrebi da kontrolišu. Vladane Plutonom, planetom moći, ove svekrve će manipulisati situacijama samo da bi postigle ono što su zacrtale. Ako osete da je sin ugrožen (a to često osete bez razloga), prelaze sve granice i zadiru u Vaš privatni život.

Manipulacijama preokreću situaciju u svoju korist

Svekrve u znaku Škorpije uvek žele najbolje za svog sina, ali metode su im proračunate i često manipulativne. NJihova intenzivna priroda ih tera da Vas posmatraju i analiziraju svaki Vaš potez. Ako misle da nešto nije u redu, koristiće sve svoje veštine manipulacije da situaciju preokrenu u svoju korist. Od njih očekujte sukobe i zlobne taktike, jer se ne boje da Vam se suprotstave.

Foto: Shutterstock

 

 

Jarac: Kritične, proračunate i žele da postave svoja pravila

Jarčevi su, sa druge strane, poznati po svojoj ambicioznosti, disciplini i takođe sklonosti kontroli. Vladani Saturnom, oni su izuzetno kritični i imaju previsoke standarde. Kao svekrve, Jarčevi su proračunati i uvek traže način da zadrže kontrolu i da se sve odvija po njihovom planu.

Osuđuju i žele sve da kontrolišu

Svekrve u znaku Jarca su ubeđene da njihov sin zaslužuje samo najbolje, ali njihovi visoki standardi i kritičnost često vode do proračunatih i zlobnih postupaka. One Vas stavljaju pod mikroskop, osuđuju i analiziraju. NJihov perfekcionizam ih tera na manipulativno ponašanje, a retko ćete videti njihovu nežnu stranu. Vrlo su tvrdoglave, pa su sukobi zbog njihove nepopustljivosti i zlobnih komentara – neizbežni.

Ako imate posla sa svekrvom rođenom u znaku Jarca ili Škorpije, budite oprezni! NJihova zloba i potreba za kontrolom ne nestaju same od sebe. Postavite zdrave granice što pre, jer je to jedini način da zaštitite svoj mir i brak.

(Krstarica)

#horoskop #horoskopski znaci #astrologija #zodijak #Najgore svekrve horoskopa
