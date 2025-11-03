Dramaturg i teatrolog Radomir Putnik (1946–2025) danas je preminuo, objavilo je Narodno pozorište "Sterija" iz Vršca, na svojoj strani na Fejsbuku.

- NJegovo ime će trajno ostati upisano u istoriju vršačkog i srpskog teatra. Bio je znameniti Vrščanin, istinski posvećenik umetnosti, koji je širio dobar glas o pozorišnom životu svog grada i nesebično doprinosio njegovom kulturnom razvoju - navedeno je iz "Sterije".

Putnik je radio od 1974. godine u Televiziji Beograd kao dramaturg, od 1978. je bio urednik u Dramskoj redakciji, a od 1983. je bio urednik u Redakciji igranog programa do 1993, kao i od 1997. godine.

Pored toga što je bio direktor Drame Narodnog pozorišta u Beogradu od 1993. do 1997. godine, Putnik je od 1999. do avgusta 2001. bio glavni i odgovorni urednik Umetničkog programa Radio-televizije Srbije, a od 2001. do jula 2003. bio je na mestu urednika Kulturno-umetničkog programa RTS – TVB. Foto: D. Milovanović

Putnik je objavio više knjiga poezije, proze, teatroloških i dramaturških ogleda, a napisao je i petnaestak drama prikazivanih u profesionalnim pozorištima i na televiziji, poput serije "Kraj dinastije Obrenović" (2005).

Iz "Sterije" su podsetili da su prve Putnikove drame bile postavljene u njhovom pozorištu, kao i da je bio među osnivačima festivala „Vršačka pozorišna jesen“ i njegov prvi selektor.

Poslednji pozdrav od Narodnog

Od njega se oprostilo i Narodno pozorište u Beogradu, a iz te institucije su naveli da je "odlaskom Radomira Putnika srpsko pozorište i kultura izgubila jednog od svojih izuzetno mudrih, odanih i plemenitih stvaralaca", a da "reči, tekstovi i misli o teatru koje je ostavio, svedoče o vremenu u kojem je umetnost bila njegov način postojanja i trajanja".

Zbogom i sa javnog servisa

Povodom smrti Radomira Putnika oglasio se i RTS. NJihovo saopštenje prenosimo u celosti.

"Povodom smrti našeg istaknutog pisca, dramaturga, teatrologa, pozorišnog i književnog kritičara i profesora Radomira Putnika, 4. novembra na programu RTS 1 sa početkom u 14.00 časova emitujemo TV film „Glineni golubovi“, snimljen 1991. godine po njegovom scenariju i u režiji Aleksandra Đorđevića.

Radomir Putnik diplomirao je dramaturgiju na Akademiji za pozorište, film radio i televiziju 1972. godine u Beogradu. Bio je urednik umetničkog programa Televizije Beograd, direktor drame Narodnog pozorišta u Beogradu, pozorišni kritičar lista Politika, glavni urednik časopisa Scena i Teatron i profesor dramaturgije u filmskoj školi Dunav filma u Beogradu. Po svestranosti interesovanja i produktivnosti rada na književnom, a pre svega teatrološkom polju, doprinos Radomira Putnika našoj kulturi bio je nesumnjiv i od velikog značaja. U srpskoj teatrologiji predstavljao je jednog od najistaknutijih poslenika i stručnjaka, koji je u svom angažmanu vrhunski profesionalno obavljao i brojne uredničke i rukovodeće poslove. Sa bogatom erudicijom i iskustvom iz praktične dramaturgije, ostvario se i u multimedijalnoj stvaralačkoj sferi, pišući originalne drame i adaptacije za brojne radio drame, televizijske drame i televizijske serije.

U TV filmu „Glineni golubovi“ Milutin, nekadašnji moćnik u malom gradu, smrtno je bolestan. Članovi njegove porodice okupljaju se oko njegove postelje na dan krsne slave. Uz Milutina i njegovu suprugu Julijanu tu su i Julijanine sestre Katarina i Anica, koja dolazi sa svojim sinom Zlatkom i njegovom verenicom Sofijom. Ovaj susret je ujedno prilika da se svi oni, mada nevoljno, još jedanput podsete događaja iz prošlosti koji su im svima izmenili živote. Istovremeno, ovaj susret je i poslednja šansa da raskrste sa tom prošlošću i otpočnu novi život...

