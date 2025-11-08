Nakon dobijene nagrade Voja je govorio o pokojnom Paji, kojeg je upoznao 1971. godine.

Bilo je to prilikom Brajovićevog debija u TV filmu "Šešir profesora Koste Vujića", u kom je Vuisić igrao glavnu ulogu, a Voja matematičara Mihaila Petrovića - Miku Alasa.

- Još tada sam uvideo kakav je Paja profesionalac i perfekcionista. Nekoliko godina kasnije, kada smo snimali "Porobdžije" u Mostaru, zaseli smo u pauzi, družili se, pričali, nešto sam se zamislio i rekao mu: "Ja sam ustvari shvatio kakav si ti štreber!". LJudi su verovali da on to tako lako radi, da ne glumi nego da živi svoje uloge, ali on je bio odgovoran i studiozan - počeo je prisećanje glumac za "Gloriju". Foto: ATA images

Pavle je važio za pravog perfekcionistu, te mu čak nije bilo strano ni da jednu scenu snima i više od 10 puta, sve dok ne bude potpuno zadovoljan.

- Pitao me je: "Kako to misliš, štreber?". Objasnio sam mu da se sećam da smo u "Šeširu" jednu scenu snimali 17 puta. U toj sceni ja sviram violinu, Milan Caci Mihailović peva, a Pavle stoji. NJegov zadatak je bio samo da nas sluša. 17 puta nas je vraćao da ponovimo kadar jer nije bio zadovoljan sobom kako nas sluša - ispričao je Voja i dodao:

Foto: Jutjub printskrin/Kosta Pecanac

- Na to je imao spreman odgovor: "Znaš, ja nemam decu, ali postoje deca kojoj se čini da je dobro ovo što ja danas radim i neću da se sutra razočaraju".

