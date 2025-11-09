Kako je imao problem sa porocima, nekoliko puta je bio na lečenju od alkoholizma.

NJega je gazdarica jedne picerije svojevremeno optužila da ima problema sa alkoholom, te da je od nje ukrao pazar i automobil kojim se razvozi dostava.

- Nije istina, alkohol ima problem sa mnom. Volim da popijem, to je istina, volim da bežim iz realnosti, ali mislim da to nema veze ni sa čim. Kad izađem u kafanu pijem, nisam sklon problemima kada popijem - otkrio je Marko, pa dodao: Foto: Fejsbuk printskrin

- Jeste, lečio sam se od alkohola, u dva-tri navrata. Nije bila alarmantna situacija, nego je moje zdravlje bilo u pitanju. Volim da popijem, da izađem, volim sve što vole i ostali ljudi - objasnio je Gvozdenović.

Jednom prilikom je govorio i o odnosu sa majkom i tada je istakao da mu je ona velika podrška.

"Majka nema ništa sa tim"

- Tako je, ona nema ništa sa tim, ali imala je, bila je uz mene kao majka. Mnogo puta mi je pomogla, materijalno, u svakom smislu. Snežana mi je najveća podrška u životu, posle oca, koji je 2013. godine preminuo, nastradao, ili kako već - rekao je Marko. Foto: ATA images

- Bilo je momenata kad ne razgovaramo, kako nije. Kada je moj otac umro, tražio sam neka svoja prava, ona neka svoja, ali mislim da je toliko glupo pričati o tome, to je iza nas. Ništa, plivaj dalje, mnogo godina je prošlo. Sada je savršen drug, bila je majka, sad je drug, sve je okej. Hvala joj za sve - rekao je Gvozdenović u ispovesti za "Telegraf" svojevremeno.

BONUS VIDEO: