Video je zabeležio šokantan trenutak kada se piton dugačak 6 metara obmotava oko čoveku oko vrata u Indoneziji i pokušava da ga zadavi. Incident se dogodio na Borneu tokom rečnog putovanja.

U jednom trenutku, jedan čovek iz grupe je primetio velikog gmizavca kako se odmara blizu obale reke.

Ali kada je čovek zaronio u vodu da uhvati zmiju, piton ga je povukao pod vodu na nekoliko sekundi, a kada je izronio, gmizavac se obmotao oko njegovog trupa i vrata.

Čoveka su spasili ostali putnici na brodu koji su uspeli da ga oslobode.

Zmija je na kraju uhvaćena i dovedena do čamca, gde ju je grupa fotografisala pre nego što ju je vratila u divljinu.

Mohamed Ališa, koji je zabeležio zastrašujući incident, rekao je da je piton bio „najveći i najjači“ koga je tim ikada video.

Kako je pojasnio da je njihov "princip da ne nanosimo štetu živim bićima. Fotografija je isključivo u naučne svrhe", prenosi Pronjuz.

