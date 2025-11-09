Video je zabeležio šokantan trenutak kada se piton dugačak 6 metara obmotava oko čoveku oko vrata u Indoneziji i pokušava da ga zadavi. Incident se dogodio na Borneu tokom rečnog putovanja.

U jednom trenutku, jedan čovek iz grupe je primetio velikog gmizavca kako se odmara blizu obale reke.

Ali kada je čovek zaronio u vodu da uhvati zmiju, piton ga je povukao pod vodu na nekoliko sekundi, a kada je izronio, gmizavac se obmotao oko njegovog trupa i vrata.

A tour guide has miraculously cheated death after a six-metre python coiled itself around his neck just moments after it pulled him underwater.



Heru, an experienced snake catcher, was part of a group travelling down a river on the island of Borneo in Indonesia. pic.twitter.com/mHbdrDVUkk — MassiVeMaC (@SchengenStory) November 6, 2025

Čoveka su spasili ostali putnici na brodu koji su uspeli da ga oslobode.

Zmija je na kraju uhvaćena i dovedena do čamca, gde ju je grupa fotografisala pre nego što ju je vratila u divljinu.

Mohamed Ališa, koji je zabeležio zastrašujući incident, rekao je da je piton bio „najveći i najjači“ koga je tim ikada video.

Kako je pojasnio da je njihov "princip da ne nanosimo štetu živim bićima. Fotografija je isključivo u naučne svrhe", prenosi Pronjuz.

BONUS VIDEO: