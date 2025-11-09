Prvi alarm stigao je iz mesta Kovačevac, gde je 53-godišnji meštanin u svom dvorištu pronašao ručnu bombu.

Istog dana, ali u mestu Srednji Grahovljani, policija je intervenisala zbog mnogo većeg pronalaska. Prilikom čišćenja bunara, 62-godišnji muškarac je naišao na pravi mali arsenal, gde je pronađen kumulativni tromblon (jedan komad), trenutni trombloni (dva komada), ručne bombe (pet komada).

Sva navedena eksplozivna sredstva preuzeo je policijski službenik za protiveksplozijsku zaštitu. Eksplozivi su odloženi u prostorijama policije gde će čekati na uništenje. Foto: Profimedia

Policija ponovo apeluje na građane da ne diraju eksplozivna sredstva koja pronađu, već da odmah pozovu policiju koja će na siguran način preuzeti i ukloniti opasne predmete, piše Dnevnik.hr.

