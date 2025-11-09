Prvi alarm stigao je iz mesta Kovačevac, gde je 53-godišnji meštanin u svom dvorištu pronašao ručnu bombu.

Istog dana, ali u mestu Srednji Grahovljani, policija je intervenisala zbog mnogo većeg pronalaska. Prilikom čišćenja bunara, 62-godišnji muškarac je naišao na pravi mali arsenal, gde je pronađen kumulativni tromblon (jedan komad), trenutni trombloni (dva komada), ručne bombe (pet komada).

Sva navedena eksplozivna sredstva preuzeo je policijski službenik za protiveksplozijsku zaštitu. Eksplozivi su odloženi u prostorijama policije gde će čekati na uništenje.

Foto: Profimedia

 

Policija ponovo apeluje na građane da ne diraju eksplozivna sredstva koja pronađu, već da odmah pozovu policiju koja će na siguran način preuzeti i ukloniti opasne predmete, piše Dnevnik.hr.

TAMNA JE NOĆ: Tokom intervjua Zelenskog za Gardijan dva puta nestajala struja (VIDEO)
Planeta

TAMNA JE NOĆ: Tokom intervjua Zelenskog za Gardijan dva puta nestajala struja (VIDEO)

SLOM SAMOOPREDELJENJA: Kurti ubedljivo izgubio u Đakovici, Vrtini, Kačaniku...
Vesti

SLOM SAMOOPREDELJENJA: Kurti ubedljivo izgubio u Đakovici, Vrtini, Kačaniku...

BONUS VIDEO:

Pročitajte još

"UMOČIĆU!" Istina o najtužnijem crtaću

"UMOČIĆU!" Istina o najtužnijem crtaću

10:26

IZ BERLINA DOŠLA U BEOGRAD: Šta Srbi imaju što nemaju Nemci

IZ BERLINA DOŠLA U BEOGRAD: Šta Srbi imaju što nemaju Nemci

08:25

ŠOK OTKRIĆE: Dragulji kraljice skrivani 100 godina!

ŠOK OTKRIĆE: Dragulji kraljice skrivani 100 godina!

18:34

160 mesta na prostoru SFRJ ima ISTO IME! Znate li KOJE?

160 mesta na prostoru SFRJ ima ISTO IME! Znate li KOJE?

12:11

#policija #Hrvatska vesti #eksplozivne naprave #bunar
Komentari 0
СВЕТ ЈЕ ЗАТЕЧЕН: Ево шта је Северна Кореја управо урадила

SVET JE ZATEČEN: Evo šta je Severna Koreja upravo uradila