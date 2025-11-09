Pevačica Jelena Karleuša je do nedavno bila u braku sa fudbalerom Duškom Tošićem, a najveći skandal u njenoj karijeri bio je kada su u javnost isplivale njene intimne fotografije koje je, kako Karleuša navodi, Ognjen Vranješ iskoristio kako bi je ucenjivao.

- Ceo život sam govorila, od kada sam počela da se bavim javnim poslom, da kada bi mi se desilo da na naslovnim stranama osvane gola slika, da bih se ja ubila - rekla je pevačica u "Vikend premijeri" i započela priču o aferi sa Ognjenom Vranješem. Foto: ATA images/A. Ahel

- Moje intimne fotografije, skrinšotovi jednog videa koji se desio, niti sam znala da postoje, niti sam znala da neko skrinšotuje ekran, niti sam ja to bilo kome poslala, niti sam dala dozvolu da se to objavi, niti je to bilo namenjeno javnosti, niti bih tako nešto dozvolila da sam bila svesna da se to dešava. To je bio video poziv sa osobom sa kojom sam ja intimno komunicirala, kojom sam ja verovala i koja je moje poverenje zloubotrebilo na najstrašniji način. Posle me je tim sadržajem ucenjivao! To nije kukavički čin, neko bi zbog toga izgubio glavu, polomile noge, ali ono što sa moje strane mogu da kažem, sigurna sam da ono što sam doživela ja posle u medijima, privatno i poslovno, niko to ne bi preživeo... - rekla je Karleuša.

- Moram da kažem da bi se svako na mom mestu ubio, ali sam zbog moje dece izdržala. Morala sam decu da ispišem iz škole, razvela sam se zbog toga, baš je bilo usred toga. To je bilo 10 naslovnih strana dnevno, 45 dana, sa intimnim delovima mog tela. Niko nije rekao da sam žensko, da sam majka, da se krši Zakon informisanja, niko nije javno stao u moju odbranu, nijedna žena, kolege. I dan-danas posle toliko godina, ja trpim na društvenim mrežama zloostavljanje konstantnog pominjanja toga, kao da sam ja to slikala i da sam ja želela to da se objavi. Da sam se ja pitala, to niko ne bi video, sem te osobe. Ja sam odlučila da ne budem ono što su svi priželjkivali, žrtva i neko ko će dići ruku na sebe, nego da budem heroj svog života.

Kako je istakla, usred ovog skandala koji je njen život promenio iz korena, umrla je njena majka Divna Karleuša.

- Moja majka je usred toga izgubila život, baš usred toga je gledajući sav taj linč, haos i moje javno poniženje. To je bilo najveće ponižavanje jedne žene koje je Srbija ikada videla, bez da je iko ikada rekao: "Nemojte". Ona je umrla gledajući to. Zbog sebe opraštam, ali zbog nje ne mogu. Deci ništa nisam objašnjavala, ništa me nisu ni pitale. Doživele su vršnjačko nasilje, deca su im to pokazivala na telefonima, nikada me nisu pitale. Usred toga je umrla Divna, pa smo se svi iz jednog ludačkog problema i haosa, prebacili u taj drugi, a to je gubitak jedne žene koja je bila stub porodice i centar našeg sveta! - rekla je Karleuša, pa je otkrila da li je njen bivši suprug, Duško Tošić bio uz nju u tim momentima. Foto: Instagram printskrin/karleusastar

- Niko nije dobijao slike od mene. To je bio video poziv, nikada nikome nisam slala te slike ili snimke. Ne, nije, on je čak na nekoj televiziji rekao: "Nije mi žao, da mogu opet, uradio bih još gore", to je izgovorio čovek koji ima isto i ćerku, koliko znam, ali nije to ni bitno. Moj tadašnji muž je sve to jako teško podneo, nije mogao da pređe preko svega toga, ni emotivno, ni balkanski muški. Povređen ponos i sujeta...Mi smo se tek nedavno razveli, mučili smo se, to je bila velika agonija. Žao mi je zbog njega, još više zbog njegove majke, sestre, koje ja jako volim i poštujem, ali život ide dalje!

