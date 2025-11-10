Pevač Haris DŽinović nedavno je prvi put progovorio o krahu dugogodišnjeg braka, dotakavši se i porodičnih problema. Pevač je priznao da teško podnosi razvod iako to isprva nije želeo da pokaže, a potom je spomenuo i bivšu suprugu Melinu, kao i ćerku Đinu. Foto: ATA images/A. Ahel

- Možda njoj nije ništa falilo. Možda nema šta da kaže, onda je bolje da ćuti. Ona nikada nije htela da razgovara o borbi za brak. Nisam ni sa ćerkom u normalnim odnosima, nigde nije savršeno, ni u jednoj porodici - iskreno je rekao pevač. Foto: ATA images/M. M.

- Danas je svega za dva dana dosta, tako i mog života. Iskreno, dve zvezde je mnogo u kući. Samo je jedna prava zvezda, a druga je nabeđena. Moj razvod je bio civilizovan. Moje izjave su viralne, ali neke stvari su bile u braku lagane, kod mene je bilo sve može - nisam ja samo davao iz džepa. Davali smo sve. Možda sam joj ja dosadio. Ima svako svoje razloge, kaže da neće sa mnom, to je to, šta da se radi. Porodicu je teško stvoriti, ali ju je lako rastaviti. Moram da kažem da ja nisam bolovao razvod, ja sam kontrolisao sebe. Izneo sam lako, iako nije bilo lako - rekao je Haris u emisiji "Premijera, vikend specijal".

