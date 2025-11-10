Poslednji put u javnosti Rajko se pojavio na koncertu Marije Šerifović u martu ove godine, a kako piše Blic muzičar je preminuo posle kratke i teške bolesti u bolnici.

Foto: ATA images

Marija nije krila koliko je ponosna na oca i činjenicu da sedi na njenom koncertu zajedno sa majkom Vericom Šerifović, a tada ga je pozdravila rečima "Rajko, legendo".

Rajko Šerifović je rođen u Kragujevcu, gde je živeo do poslednjeg dana. Bio je bubnjar i voleo je muziku. FOTO: Printskrin Jutjub marijaserifovic

Oženio se Vericom Šerifović 1982. godine i iz tog braka dobio ćerku Mariju. NJih dvoje su se razveli 2003. godine. Rajko je imao još jedan brak, a iz te ljubavne priče dobio je sina Danijela Pavlovića.

Rajko je pre dve godine imao moždani udar, zbog kog je osam meseci proveo u bolnici.

