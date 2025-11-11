Manekensku karijeru počela je prilično rano, u 11. godini, kada ju je, između otalih, slikao i čuveni fotograf Ričard Avedon. Slovenska lepota nije mogla da prođe nezapaženo, pa su ubrzo počele da pljušte i ponude za film. Posle "Noćnog voza za Katmandu" usledio je big break 1991. sa "Povratkom u Plavu lagunu", i od tada Mila Jovović važi za jedno od najprepoznatljivih, i najlepših, holivudskih lica.

Foto: Profimedia

Rođena je u Kijevu, u Ukrajini koja je tada bila deo Sovjetskog Saveza. NJena majka je ruska glumica Galina Loginova Jovović, a otac doktor iz Srbije, Bogdan Jovović. Preselili su se prvo u London, a u Sakramento su stigli 1981, kada je Mila imala pet godina. Sedam meseci kasnije nastanili su se u Los Anđelesu.

Porodica njenog oca poreklom je iz Crne Gore, a imaju imovinu i u Metohiji blizu Peći. NJen pradeda Bogić Camić Jovović bio je barjaktar iz plemena Vasojevića i gardijski oficir kralja Nikole I Petrovića. Ime njegove žene bilo je Milica, po kojoj je Mila dobila ime. Puno glasi Milica Bogdanovna Jovović, da budemo precizniji. Foto: Profimedia

Deda, Bogdan Jovović, bio je komandant vojnog područja Priština, a kasnije vojni finansijski inspektor u vojnim područjima Skoplje i Sarajevo, gde je otkrio veliku proneveru zlata. Kažnjen je jer je odbio da optuži svog prijatelja za zločin. Kasnije su ga komunističke vlasti poslale na Goli otok. Plašeći se da će ponovo biti uhapšen, pobegao je u Albaniju, a potom prešao u Sovjetski Savez, u Ukrajinu. Milin otac, Bogdan, kasnije se pridružio njenom dedi u Kijevu, gde su on i sestra završili medicinu.

I porodica sa ruske strane ima burnu prošlost. Svake godine za Dan pobede Mila – ili pravim imenom Milica, kako vam je milije – objavljuje fotografije svojih predaka koji su učestvovali u Drugom svetskom ratu, slike bake, deke, njihovih dokumenata i ordenja. Foto: Instagram printskrin/millajovovich

- Ovo je moja baka Tatjana Popova, koja je bila medicinska sestra na prvoj liniji obrane kada je imala samo 16 godina. Do svoje 18. marširala je kroz brojne grozote sve do Berlina. Mama je sačuvala njena ordenja. NJen suprug Aleksander Loginov se takođe borio u ratu, kao i moj deda po ocu, Bogdan Jovović, u redovima jugoslovenskih partizana.

- Moglo bi se reći da dolazim iz porodice boraca i revolucionara, i veoma sam ponosna na to odakle potičem i na sve te ljude. Kada mi je teško, setim se kroz šta je sve prošla moja baka kada je bila tako mlada i ništa više ne izgleda tako komplikovano - zaključila je u jednoj objavi.

Kako su svojevremeno preneli ovdašnji mediji, lepa glumica izrazila je želju da poseti Srbiju i Crnu Goru, čak i da snimi film o Golom otoku, priču o divljoj, dramatičnoj istoriji njene porodice ("Nismo mogli da je izbegnemo, čak i da smo hteli").

- Tata je mislio da od zdravstenog osiguranja može da napravi veliki biznis, pa je 1994. zaglavio u zatvoru, gde je ostao pet godina. Veoma smo bliski, posebno otkako sam dobila prvo dete. On živi u Las Vegasu i kad god može dolazi da nas obiđe. Od mame sam nasledila radoznalost, ljubav prema književnosti i umetnosti, i definitivno da dobro razmislim pre nego što nešto odlučim. Foto: Instagram printskrin/millajovovich

- Od tate sam dobila impulsivnu stranu, neustrašivost, spremnost da ponekad uđem u rizik. Ipak sam ja potomak jedne prilično revolucionarne porodice. Verovatno sam jedini član familije Jovović koji nije bio u zatvoru - rekla je u šali.

Bogdan, inače, obožava svoje unuke. Mila ima tri ćerke. i sve su njene male kopije! Prva se zove Ever Gabo. "Ever je staro škotsko ime za muškarce i ono je bila želja mog supruga (režiser Pol Anderson). Gabo je spoj prvih slova imena mojih roditelja, Galine i Bogdana."

Mila Jovović na Instagramu je više puta otkrivala pratiocima kako sa ćerkama proslavlja pravoslavni Uskrs, uživajući u farbanju jaja. Dodajmo i da tečno govori engleski, francuski i ruski, ali – ne i srpski. U jednom intervjuu otkrila je i zbog čega: "Nažalost, otac me nikada nije naučio da govorim jugoslovenski jezik".

(Žena Blic)

BONUS VIDEO: