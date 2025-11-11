NJihova ljubav, koju su mnogi nazivali jednom od najlepših na estradnoj sceni, okončana je ubrzo nakon teške saobraćajne nesreće koju je Danilo doživeo.

"Brak se završio pre Dačine nesreće"

- Moj brak sa Danilom se završio pre njegove nesreće. U tom momentu kada se to njemu desilo, mi više nismo bili zajedno, iako

smo papirološki još bili u braku. On je tada trebalo da ide na svetsko prvenstvo, ja sam mu postavila ultimatum – ili će biti

promena u njegovom ponašanju ili neće biti ništa od našeg braka nadalje. Nakon toga sam demonstrativno otišla u Crnu Goru na

more sa Hanom, koja je tada bila beba, sa Kristinom koja je bila četiri meseca u drugom stanju i teta Mirom koja mi je pomagala

oko deteta. Dan posle toga se desila njegova nesreća - ističe Bekvalčeva u jednom dahu, te nastavlja:

- LJuta sam bila na njega. Ništa mi nije rekao, da li će da se promeni... Nisam znala da je kraj, jer ja nisam neko ko lako odustaje od ljubavii braka za koji sam mislila da će trajati do kraja života. Nisam otišla na more jer mi je bilo do mora, samo sam htela da pobegnem od te atmosfere. Danilo mi se u međuvremenu nije javljao, bili smo u svađi... Teško mi je da pričam o ovoj temi jer nije nimalo lepa. Nenad Čanak me je pozvao i javio mi da se desila nesreća. Ja sam oduvek mrzela taj motor, triput sam ga prodavala kako bih sprečila da ga vozi. On ode na pripreme, ja prodam motor, i kad se vrati – nema motora! Odmah bi kupio novi. Kako je priznala, taj period je ostavio velike posledice na nju, zbog čega je kasnije potražila i stručnu pomoć.

Iako su nakon nesreće oboje pokušali da se uzdignu i sačuvaju svoj odnos, došao je period u kojem je postalo jasno da povratka nema.

- Posle nesreće je došao težak period. Stvari koje su se dešavale tada su prosto ukazivale da mi više ne možemo da budemo



"Prevara se desila davno"

zajedno, da ja ne mogu da funkcionišem u takvoj vrsti odnosa. Bilo je odsustvo poštovanja i sa njegove i sa moje strane. Nisamuživala poštovanje, onda sam i ja prestala da ga ukazujem. Rastanak nije bio lep, nismo se mirno rastali, ali nakon razvoda jesvako krenuo svojim putem. Kada je Hana u pitanju, tu smo jedino bili mekani i pazili da se ona ne oseti ostavljenom s njegovestrane - rekla je Nataša za Skandal i potvrdila da ju je Danilo prevario.

- Desilo se davno, svako je preboleo ono što je imao i sad smo u korektnom odnosu. Kod muškaraca nije važno kako izgledaš jer ti

kada si nečija žena ili dugogodišnja devojka više te ne doživljava na taj način već se podrazumevaš. Muškarcima treba potvrda neko ko

će da im se divi. Neretko žene sa kojima muškarci varaju ne mogu da se porede sa ženama ili devojkama sa kojima su njihove - rekla je

Nataša za Skandal! Foto: ATA images/Antonio Ahel

"Nesreća nije uticala mnogo na razvod"

Ikodinović je svojevremeno o tom periodu rekao:

- Dosta vremena je trebalo da se raščisti sve. Bio je razvod braka, nesreća nije uticala mnogo na razvod. To se već raspadalo sa Natašom... Desilo bi se svakako. Novi Sad nikad nije bio moja sredina, to nije moj grad. Tamo sam dolazio i odlazio, bio sam na toj relaciji... Težio sam da se vratim kući u Beograd. Bilo mi je teško zbog svega što je bilo u medijima. Osetio sam olakšanje posle razvoda, kao neki ranac da sam skinuo sa sebe, sa leđa – ispričao je tada Dača.

