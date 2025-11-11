Timur Mindič, biznismen i bliski saradnik ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, nalazi se u centru velike antikorupcijske istrage koja potresa sam vrh vlasti.

Nacionalni antikorupcijski biro (NABU) juče je izvršio pretrese na lokacijama u Kijevu povezanim sa Mindičem, ali je on pobegao neposredno pre operacije, prema informacijama iz pravosudnih izvora.

The National Anti-Corruption Bureau of Ukraine (NABU) conducted searches at the home of businessman Timur Mindich, one of President Zelensky's closest associates.



Investigative actions began this morning in Kyiv, but Mindich left the country several hours before the detectives'… pic.twitter.com/Vl7bbnt18v — Clash Report (@clashreport) November 10, 2025

Istraga se odnosi na obimnu korupcijsku mrežu u energetskom sektoru, u koju je navodno umešana i državna nuklearna kompanija Energoatom, prenosi Kijev Independent.

Blizak saradnik i bivši poslovni partner Zelenskog

Prema navodima pravosudnih izvora, istraga protiv Timura Mindiča bila je jedan od ključnih razloga zbog kojih su vlasti u julu ove godine pokušale da ograniče nezavisnost Nacionalnog antikorupcijskog biroa (NABU).

Mindič, koji je suvlasnik produkcijske kuće Volodimira Zelenskog – Kvartal 95, navodno je iskoristio bliske veze s ukrajinskim predsednikom da značajno poveća svoj uticaj u proteklim godinama. Ni iz njegovog kabineta, niti iz kabineta predsednika Zelenskog nije stigao komentar na ove navode. Foto: Profimedia

Timur Mindič (46), preduzetnik i filmski producent iz Dnjepra, ranije je bio poslovni partner oligarha Igora Kolomojskog, koji ga je, prema sopstvenim rečima, i upoznao sa Zelenskim pre njegovog ulaska u politiku. Mindič i Zelenski su dugogodišnji prijatelji i bivši suvlasnici produkcijske kuće Kvartal 95, čiji je Zelenski udeo preneo 2019. godine, nakon izborne pobede.

Bliske lične veze

NJihovo prijateljstvo potvrđeno je više puta. Zelenski je 2019. godine koristio oklopno vozilo koje mu je obezbedio Mindič, a dve godine kasnije proslavio je rođendan u njegovom stanu.

Te iste 2021. godine, Mindič je prisustvovao proslavi rođendana šefa predsedničkog kabineta Andrija Jermaka u državnoj rezidenciji. Mediji su takođe izvestili da je Mindič tokom 2020. godine najmanje tri puta posetio predsednički kabinet, gde se sastajao sa Jermakom.

Istraživački novinari tvrde da je Mindič poslednjih godina značajno proširio svoj politički uticaj. Navodno je upravo on preporučio Zelenskom imenovanje Oleksija Černišova, koji je od 2019. obavljao niz visokih funkcija - od guvernera Kijevske oblasti do čelnika energetske kompanije Naftogaz. Černišov je smenjen nakon što ga je NABU u junu 2025. optužio za podmićivanje i zloupotrebu položaja.

The latest scandal around Zelensky insider Timur Mindich



Apparently, his diamond refining business has been continuing in Russia all the way until 2024, and perhaps up to the present pic.twitter.com/0JagShaFsO — EventsInUkraine (@EventsUkraine) November 3, 2025

Među Mindičeve štićenike navodno se ubrajaju i bivši ministar energetike Herman Haluščenko, ministarka energetike Svitlana Hrinčuk, kao vršilac dužnosti ministra poljoprivrede Vitalij Koval. Prostorije povezane s Haluščenkom takođe su bile meta jučerašnjih pretresa Antikorupcijskog ureda.

Poslovno carstvo pod istragom

Mindičevi poslovni interesi protežu se na više industrija, a mnogi od njih predmet su istraga. NABU je ranije istraživao njegove navodne veze s proizvođačem dronova "Fire Point", što je ta kompanija demantovala. U oktobru je zastupnik opozicione stranke Glas, Jaroslav Železnjak, objavio istragu o Mindičevom navodnom poslovanju s dijamantima u Ukrajini i Rusiji.

Prema toj istrazi, Mindič je posedovao udeo u ruskom proizvođaču dijamanata "New Diamond Technology" sve do 2024. godine, duboko u vreme rata. Sigurnosna služba Ukrajine (SBU) potvrdila je 6. novembra da ga istražuje "zbog sumnje na pomaganje državi agresoru".

Železnjak je takođe tvrdio da NABU istražuje Mindiča i u slučaju pronevere dve milijarde hrivnji (48 miliona dolara) povezane s fabrikom gnojiva u Odesi. Mindič je aktivan i u medijskoj industriji. Kompanija Kinokit, u vlasništvu njegove bivše pravne savetnice, dobila je ugovore vredne preko 8,5 miliona dolara za produkciju sadržaja za državni teleton. Navodno ima uticaj i u bankarskom sektoru, posebno putem nacionalizovane Sense Banke.

NJegovo ime povezuje se i s energetikom. U junu je NABU uhapsio njegovog rođaka Leonida Mindiča pod optužbom za proneveru 16 miliona dolara iz elektroenergetske firme Harkivoblenergo dok je pokušavao da pobegne iz zemlje.

(Kyivindependent.com/Indeks)