Kada je objavljeno da će Jelena predstavljati našu zemlju, domaća javnost se podelila. Jedan deo publike pozdravio je izbor, dok je drugi reagovao burno, tvrdeći da neko "ko nije rođen u Srbiji" ne bi trebalo da nosi lentu naše zemlje.

Rasprava se dodatno rasplamsala nakon izjave Vesne de Vinče, koja je javno kritikovala izbor:

Foto: Profimedia, Jutjub printskrin/Event G, Instagram printskrin/msjelenae

 

 

- Ona ne govori srpski, niko je nije birao - rekla je Vesna.

Dok je polemika trajala, Jelena Egorova se danas oglasila na svom Instagram profilu i objavila sledeće:

- Velika mi je čast što ću ove godine predstavljati Srbiju na izboru za Miss Universe. Moja priča je duboko povezana sa Srbijom - imam srpske korene, živela sam i studirala u Srbiji i sa ponosom govorim srpski jezik. Ova zemlja je postala deo onoga što jesam - njena kultura, njen narod i njen neverovatan duh inspirišu me svakog dana. Predstavljati Srbiju za mene nije samo titula - to je misija ljubavi, ponosa i jedinstva. Želim da svet vidi lepotu, snagu i srce srpskog naroda kroz mene.

 

 

Jelena je prethodnih godina prošla kroz ozbiljan medijski linč. U septembru 2021. godine javno je otkrila da je bila žrtva digitalne ucene ljudi koji su se predstavljali kao producenti muzičkih spotova. Tražili su da snimi video u donjem vešu, a zatim su pretili da će ga zloupotrebiti i fotošopirati ukoliko ne plati.

Kasnije je o tome govorila i na ruskoj televiziji NTV, gde je njena priča prikazana u emisiji "Intima za novac", što je izazvalo dodatne kritike i stigmu. Fotografije u kupaćem kostimu korišćene su bez njene saglasnosti u emisijama koje su je predstavljale kao nemoralnu.

(Kurir)

 

