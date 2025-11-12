Prikazuje se Putinov nepopustljivi stav

U središtu radnje je spin-doktor i politički savetnik Vadim Baranov, kojeg glumi Pol Dano. NJegov je lik inspirisan Vladislavom Surkovom, dugogodišnjim Putinovim savetnikom. Baranov dobija zadatak da od Putina ("špijuna KGB-a") stvori "drugačiju vrstu političara".

Trejler otkriva napetu atmosferu i prikazuje Putinov nepopustljivi stav kroz njegove reči upućene Baranovu: "Ono što me zanima je moć. Ne zanima me Nobelova nagrada za mir. Želim rat."

Ostali glumci

Trejler prikazuje i ostale glumce - Ališu Vikander kao Baranovljevu suprugu Kseniju, DŽefrija Rajta kao američkog novinara kojem se Baranov poverava i Toma Staridža koji igra ulogu bankara i oligarha, temeljenog na Mihailu Hodorovskom, koji je završio u zatvoru zbog protivljenja Putinu. 

Premijera i dolazak u bioskope

Film "Čarobnjak iz Kremlja" premijerno je prikazan na Filmskom festivalu u Veneciji u avgustu ove godine, a svetska distribucija u bioskopima kreće 21. januara 2026. godine. Zanimljivo je da bi se, prema pisanju ruske državne agencije RIA Novosti, film mogao prikazivati i u Rusiji.

PAUNOVIĆ ZAPANJIO ENGLEZE: Evo šta je selektor "orlova" poručio u Londonu pred Engleska - Srbija!
Sport

PAUNOVIĆ ZAPANJIO ENGLEZE: Evo šta je selektor "orlova" poručio u Londonu pred Engleska - Srbija!

BRUKA I SRAMOTA: Evo šta je Dejan Stanković doživeo u Rusiji posle dobijanja otkaza u Spartaku iz Moskve
Sport

BRUKA I SRAMOTA: Evo šta je Dejan Stanković doživeo u Rusiji posle dobijanja otkaza u Spartaku iz Moskve

BONUS VIDEO:

Pročitajte još

"PUTINOVO KUMČE" Izazvala ga na izborima '18, a sad je nomad

"PUTINOVO KUMČE" Izazvala ga na izborima '18, a sad je nomad

11:51

"Putine, znaj da nuklearni rat NIKADA ne možeš dobiti"

"Putine, znaj da nuklearni rat NIKADA ne možeš dobiti"

16:41

KNEZA UHAPSILI U NEMAČKOJ: "Ličio sam na narko bosa"

KNEZA UHAPSILI U NEMAČKOJ: "Ličio sam na narko bosa"

15:42

JEDVA ME I POZNAJE: "Nikada to neću zaboraviti Bikoviću"

JEDVA ME I POZNAJE: "Nikada to neću zaboraviti Bikoviću"

14:44

#Vladimir Putin #film #Čarobnjak iz Kremlja #film Čarobnjak iz Kremlja #The Wizard of Kremlin #DŽud Lo #VIP #Vladimir Putin film #film o Putinu
Komentari 0
БРИТАНИЈА ЗАТЕЧЕНА: Најпознатији Енглез им емитовао зашто су Срби отпорни на недаће

BRITANIJA ZATEČENA: Najpoznatiji Englez im emitovao zašto su Srbi otporni na nedaće