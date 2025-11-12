Prikazuje se Putinov nepopustljivi stav

U središtu radnje je spin-doktor i politički savetnik Vadim Baranov, kojeg glumi Pol Dano. NJegov je lik inspirisan Vladislavom Surkovom, dugogodišnjim Putinovim savetnikom. Baranov dobija zadatak da od Putina ("špijuna KGB-a") stvori "drugačiju vrstu političara".

Trejler otkriva napetu atmosferu i prikazuje Putinov nepopustljivi stav kroz njegove reči upućene Baranovu: "Ono što me zanima je moć. Ne zanima me Nobelova nagrada za mir. Želim rat."

Ostali glumci

Trejler prikazuje i ostale glumce - Ališu Vikander kao Baranovljevu suprugu Kseniju, DŽefrija Rajta kao američkog novinara kojem se Baranov poverava i Toma Staridža koji igra ulogu bankara i oligarha, temeljenog na Mihailu Hodorovskom, koji je završio u zatvoru zbog protivljenja Putinu.

Premijera i dolazak u bioskope

Film "Čarobnjak iz Kremlja" premijerno je prikazan na Filmskom festivalu u Veneciji u avgustu ove godine, a svetska distribucija u bioskopima kreće 21. januara 2026. godine. Zanimljivo je da bi se, prema pisanju ruske državne agencije RIA Novosti, film mogao prikazivati i u Rusiji.

