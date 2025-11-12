"Želim da svi nauče od mene da se stvari, bez obzira na njihovu prirodu, zaista mogu dogoditi. I one se dešavaju samo kada ih zaista želite. Rumunska lutrija mi je dokazala da je ta teorija tačna. Nastavite da sanjate", poručio je mladić koji je osvojio glavni dobitak na Loto 6/49.

Mladić, čiji je identitet zaštićen, je iz Arada, ima 30 godina i po zanimanju je inženjer. Priznao je da već nekoliko godina povremeno igra loto, ali da poslednjih godinu dana igra redovno, i to isključivo onlajn preko platforme Rumunske lutrije, gde je i ostvario dobitak sa tiketu od 12 leja.

On je otkrio da je srećne brojeve izabrao nasumično i da planira da nastavi da igra svoje omiljene igre, piše Observator njuz. Foto: I. Marinković

Koliko novca mu ostaje nakon plaćanja poreza?

U Rumuniji, oporezivanje dobitaka igara na sreću uređeno je Zakonom br. 227/2015 o Fiskalnom kodeksu. Prema njemu, prihodi iz igara na sreću oporezuju se po odbitku na izvoru. Postoje tri poreska razreda:

- 4 odsto na dobitke do 10.000 leja,

- 400 leja + 20 odsto za dobitke između 10.000 i 66.750 leja,

- 11.750 leja + 40 odsto na iznose iznad 66.750 leja.

U slučaju dobitnika glavne nagrade od 9. novembra, bruto iznos dobitka iznosi 49.150.000 leja. Nakon plaćanja poreza, njemu će ostati 29.504.000 leja, odnosno oko 5,85 miliona evra.

