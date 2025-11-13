Atraktivna pevačica, Rada Manojlović, odavno nije bila u dugoj vezi za koju javnost zna, te je nedavno otrkila da već duže vreme uživa u ljubavi sa partnerom sa kojim čak želi da osnuje i porodicu, pa je njene fanove jako zaintrigiralo ko je dotični gospodin.

Kako "Blic" saznaje, ona je u vezi sa izvesnim Vladimirom Rankovićem, za koga se priča da je oženjen.

Rada je odmah reagovala na te glasine, pa izjavila:

- Neću otkriti da li je tačno ili nije, ali zamisli kako bi njegova žena reagovala da je sa mnom? Možda je bio oženjen, rekla je Rada, ostavljajući sve u nedoumici - rekla je pevačica. Foto: Antonio Ahel/ATA images

Izvor blizak "Blicu" ispričao je o kakvoj osobi je reč:

- Vlada je Radinih godina i iza sebe ima brak i decu. Kada je počeo da radi sa Radom uveliko je bio razveden i iz tog braka koji se neslavno završio ima dvoje dece. On je iz Beograda i važi za jako poštenog i normalnog momka. Prema deci koju ima iz prvog braka je odličan otac i svaki svoj slobodan trenutak koristi da se posveti njima. Inače u gradu ga mnogi znaju i priče koje o njemu kruže su da je potpuno ispravan, odličan i veran prijatelj. I osoba na koju možeš da se osloniš u svakom trenutku - ispričao je izvor.

Rada je nedavno otkrila da njen dečko nema veze sa estradom i da je srećna zbog toga.

- Nije pevač, baš sam se opekla sa njima, batalila sam estradu. Nisam se pokajala što sam priznala da nisam slobodna. Pokajala sam se što sam ćutala i pustila da se nagađa sa kim sam. Kao da moram da budem sa nekim, ako već moram da budem sa nekim, hajde da vam ja to kažem. Odlučila sam da ga ne pokazujem i on ne želi to, ali meni je krivo, jer je lep kao lutka. Ja sam sa njim baš zato što on meni ništa ne zamera. Nisam neko ko pada na prvu, na lepotu, svidi mi se, ali možemo da se družimo dugo, pa da vidimo šta će biti, rekla je Rada, piše "Blic".

