Veljko Ražnatović prošle godina na Evropskom prvenstvu u boksu je osvojio bronzanu medalju, međutim nije dobio nacionalnu penziju jer se takmičio u kategoriji koja nije olimpijska, iako je boks olimpijski sport.

Pravo na nacionalnu penziju dobijaju sportisti koji su osvojili medalje na kontinentalnim takmičenjima u disciplinama koje su olimpijski sport.

Boks je na Olimpijskim igrama, ali kategorija u kojoj se borio Veljko Ražnatović - nije. Foto: ATA images/M. P.

- Niti znam, niti ulazim u to, negde je priča da ćemo svi dobiti nacionalnu penziju, negde je priča da samo olimpijske kategorije dobijaju, ali digla se velika pompa oko toga, osim ako vi hoćete da uzmete nacionalnu penziju, evropsko prvenstvo je 2026. godine. Nacionalna penzija kreće tamo od 40. ja mislim. To je to, ja sam odradio šta sam imao. Baviću se poljoprivredom, što bih odbio nešto za šta sam krvario. 86 kilograma nije olimpijska kategorija, 92, 71, 80, to su olimpijske kategorije i naravno super teška, rekao je tada Veljko Ražnatović.

