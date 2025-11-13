Veljko Ražnatović prošle godina na Evropskom prvenstvu u boksu je osvojio bronzanu medalju, međutim nije dobio nacionalnu penziju jer se takmičio u kategoriji koja nije olimpijska, iako je boks olimpijski sport.

Pravo na nacionalnu penziju dobijaju sportisti koji su osvojili medalje na kontinentalnim takmičenjima u disciplinama koje su olimpijski sport.

Boks je na Olimpijskim igrama, ali kategorija u kojoj se borio Veljko Ražnatović - nije.

Foto: ATA images/M. P.

 

 

- Niti znam, niti ulazim u to, negde je priča da ćemo svi dobiti nacionalnu penziju, negde je priča da samo olimpijske kategorije dobijaju, ali digla se velika pompa oko toga, osim ako vi hoćete da uzmete nacionalnu penziju, evropsko prvenstvo je 2026. godine. Nacionalna penzija kreće tamo od 40. ja mislim. To je to, ja sam odradio šta sam imao. Baviću se poljoprivredom, što bih odbio nešto za šta sam krvario. 86 kilograma nije olimpijska kategorija, 92, 71, 80, to su olimpijske kategorije i naravno super teška, rekao je tada Veljko Ražnatović.

Pročitajte još

"Pustite Mariju na miru, da boluje - bila sam uz nju!"

"Pustite Mariju na miru, da boluje - bila sam uz nju!"

13:19

"RADI OD SVOJE 12. GODINE": Emina se pohvalila poslom sina

"RADI OD SVOJE 12. GODINE": Emina se pohvalila poslom sina

13:03

DOKLE VIŠE NAGAĐANJA: DŽejla progovorila o odnosu sa Marijom

DOKLE VIŠE NAGAĐANJA: DŽejla progovorila o odnosu sa Marijom

13:02

"ŠMRKI BUDI DOBAR": Nova Acina prepiska sa starletom

"ŠMRKI BUDI DOBAR": Nova Acina prepiska sa starletom

12:41

(Blic)

OPERACIJA "JUŽNO KOPLJE" Amerika pokreće vojnu intervenciju
Planeta

OPERACIJA "JUŽNO KOPLJE" Amerika pokreće vojnu intervenciju

SRBIJA UZ ČUDO MOŽE NA SVETSKO PRVENSTVO! "Orlovi" izgubili od Engleske, a nisu dobili sjajnu vest od Albanaca
Sport

SRBIJA UZ ČUDO MOŽE NA SVETSKO PRVENSTVO! "Orlovi" izgubili od Engleske, a nisu dobili sjajnu vest od Albanaca

BONUS VIDEO:

#Veljko Ražnatović #Veljko Ražnatović boks #Veljko Ražnatović medalja #Veljko Ražnatović penzija #Veljko Ražnatović nacionalna penzija #VIP
Komentari 6
ЛАВРОВ СЕ ОГЛАСИО И ПРЕКИНУО ЋУТЊУ: Открио зашто је пропао самит Путина и Трампа у Будимпешти

LAVROV SE OGLASIO I PREKINUO ĆUTNJU: Otkrio zašto je propao samit Putina i Trampa u Budimpešti