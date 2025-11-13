Tokom polufinala izbora za mis Čilea 2025, održanog proteklog vikenda, 27-godišnja manekenka izvela je nastup koji je privukao veliku pažnju javnosti — iskoristila je svoje vreme na sceni da pokaže ljubav prema death metal-u, piše People.

NJena hrabra odluka da na izbor lepote unese ekstremni metal se isplatila — proglašena je za mis sveta Čilea 2025. i sada će predstavljati svoju zemlju na svetskom takmičenju za Mis sveta sledeće godine.

„Metal je bio osnovni deo mog identiteta i mog života — utočište, izvor snage i smisla. Mogućnost da to izrazim na sceni bila je prilika koju duboko cenim“, napisala je u objavi na Instagramu.

U objavi je podelila snimak televizijskog prenosa dok je pevala u mikrofon pored gitariste Karlosa Palme Morana, kog je pomenula u opisu objave.

„Bilo je to sjajno iskustvo – rušiti barijere u televizijskom prenosu, nadahnuti druge, ostati verna sebi i pokazati da ne treba da se bojimo predrasuda drugih ljudi“, dodala je u objavi.

Fernandes se zahvalila i svom bendu Decessus, koji je suosnovala. Na engleskom, naziv se otprilike prevodi kao „odlazak“ ili „smrt“.

„Hvala svima koji su pružili podršku i svima koji su mi se pridružili s podignutim rogovima“, zaključila je.

NJen viralni nastup doneo joj je mnoštvo novih obožavalaca, a komentari podrške brzo su preplavili njene objave.

„Ovo me toliko raduje!“ napisala je jedna osoba uz crno srce. „Veoma je inspirativno videti metal devojku u svetu izbora lepote!“

Druga korisnica dodala je: „Toliko sam ponosna što je neko konačno srušio unapred stvorene stereotipe o tome šta znači biti ženstvena. Ova boginja metala zaista me predstavlja!“

Nakon što je u nedelju pobedila na čitavom takmičenju, Fernandes je na Instagramu podelila zvaničnu fotografiju kao mis sveta Čilea 2025. i napisala:

„Ne bih mogla da budem srećnija ni zahvalnija! Prihvatam ovaj predivan izazov svom svojom energijom i srcem, spremna da predstavljam svoju zemlju na najbolji mogući način. Obećavam da ću dati sve od sebe — s strašću, trudom i smislom.“

