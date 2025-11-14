Dara Bubamara nedavno je nastupila u jednom beogradskom lokalu i napravila lapsus koji je postao viralan na društvenim mrežama.

Poznata kao neposredna i iskrena i ovoga puta je nasmejala publiku do suza svojom izjavom.

Dara Bubamara je nasred bine pokušala da se obrati publici ali je počela da zapliće jezikom, te se u svom stilu opravdala i objasnila zbog čega ne govori lepo.

- Izvinite, popila sam dva viskija, a snimam tri dana Zvezde Granda, nije mi dobro! Joj Bože... Dobro jutro... - govorila je pevačica i grohotom se smajala dok su se iz publike čuli gromoglasan aplauz i ovacije.

