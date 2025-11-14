Dara Bubamara nedavno je nastupila u jednom beogradskom lokalu i napravila lapsus koji je postao viralan na društvenim mrežama.

Poznata kao neposredna i iskrena i ovoga puta je nasmejala publiku do suza svojom izjavom.

Dara Bubamara je nasred bine pokušala da se obrati publici ali je počela da zapliće jezikom, te se u svom stilu opravdala i objasnila zbog čega ne govori lepo.

 

@darabubamara_live KAKVA LEGENDA🤣💪🏼🤩 #darabubamara #live #beograd #restoranfamilija #concert ♬ original sound - darabubamara_live

 

Pročitajte još

SLOBA NA HILANDARU: Obratio se sinu Damjanu sa svetog mesta

SLOBA NA HILANDARU: Obratio se sinu Damjanu sa svetog mesta

16:21

ZAŠTO SE RAZVELA VERICA RAKOČEVIĆ? To su bile paklene godine

ZAŠTO SE RAZVELA VERICA RAKOČEVIĆ? To su bile paklene godine

16:11

Voditeljka godinama ne spava sa mužem: "To je traumatično!"

Voditeljka godinama ne spava sa mužem: "To je traumatično!"

15:39

BRENA OTKRILA: "Viktor i ja više nemamo odnos majka i sin"

BRENA OTKRILA: "Viktor i ja više nemamo odnos majka i sin"

15:35

- Izvinite, popila sam dva viskija, a snimam tri dana Zvezde Granda, nije mi dobro! Joj Bože... Dobro jutro... - govorila je pevačica i grohotom se smajala dok su se iz publike čuli gromoglasan aplauz i ovacije.

SVET SPORTA TUGUJE: Preminuo Saša Đorđević, banjička legenda
Sport

SVET SPORTA TUGUJE: Preminuo Saša Đorđević, banjička legenda

OPERACIJA "JUŽNO KOPLJE" Amerika pokreće vojnu intervenciju
Planeta

OPERACIJA "JUŽNO KOPLJE" Amerika pokreće vojnu intervenciju

BONUS VIDEO:

#Dara Bubamara #Dara Bubamara nastup #Dara Bubamara snimak #VIP #pevačica
Komentari 0
ДНЕВНИ ХОРОСКОП ЗА ПЕТАК, 14. НОВЕМБАР: Ован добија нову идеју, Лав да избегава непотребне трошкове, Стрелцу и Водолији стиже новац

DNEVNI HOROSKOP ZA PETAK, 14. NOVEMBAR: Ovan dobija novu ideju, Lav da izbegava nepotrebne troškove, Strelcu i Vodoliji stiže novac