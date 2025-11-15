Nataša je istakla da se u svakoj pesmi ogolila, te da nije kalkulisala.

- Nisam kalkulisala, zapravo nisam imala nikakav krajnji cilj. Nije me vodilo ništa drugo osim želje da se ogolim. Meni je muzika kanal putem kojeg komuniciram s ljudima, prenosim energiju, dajem ljubav, ali i kanal putem kojeg mi se ljubav vraća. Prvenstveno mislim da sam ja zaslužila ovaj album, a onda i moja publika, kojoj sam uprkos svim pritiscima uvek držala stranu.

FOTO: ATA /A.A.

 

 

"Ne bi bila srećna da ćerke postanu pevačice"

Nataša ima dve ćerke - Hanu i Katju, a sada je otkrila kako bi reagovala kada bi one krenule njenim stopama.

- Sigurno ne bih bila prepreka, ne bih branila, ali ne bih bila srećna. Zato što, kada je reč o ženi koja se bavi ovim poslom, to stvarno ne bih poželela svojoj deci. Put je vrlo trnovit, mislim da te može jako oštetiti kao ženu, mislim da su ljudi iz ovog posla vrlo surovi i da postoje i mnogo lepši pozivi.

Pročitajte još

ACA SOFRONIJEVIĆ: Svirao sam na sahrani nepoznatoj gospođi

ACA SOFRONIJEVIĆ: Svirao sam na sahrani nepoznatoj gospođi

22:06

U LIČNOJ KARTI PIŠE DRUGAČIJE: Kako se Toni zapravo zove?

U LIČNOJ KARTI PIŠE DRUGAČIJE: Kako se Toni zapravo zove?

21:37

ŠTA TI IMAŠ S SVEKRVOM? Bračni saveti oca Predraga

ŠTA TI IMAŠ S SVEKRVOM? Bračni saveti oca Predraga

21:19

LIDIJA ZAVRŠILA U BOLNICI: Glumica se hitno oglasila (FOTO)

LIDIJA ZAVRŠILA U BOLNICI: Glumica se hitno oglasila (FOTO)

21:15

Foto: Antonio Ahel/ATA images

 

 

O pomirenju sa bivšim muževima

Nataša je spot za pesmu "Mama" snimila sa svojom majkom Mirom, a sada je otkrila kako bi ona reagovala kada bi se pevačica pomirila sa nekim bivšim mužem.

- Rekla bi mi: "Ne, ne, ne, Nataša, ovo stvarno više nema smisla. Ja ne mogu. Odreći ću te se. Odreći ću te se preko novina. Ovo je kraj, dosta" - kroz smeh je rekla Nataša za Extra FM.

(Blic)

NIKOLA JOKIĆ ČUO UŽASNE VESTI: Baš veliki udarac za Denver
Sport

NIKOLA JOKIĆ ČUO UŽASNE VESTI: Baš veliki udarac za Denver

SVET SPORTA TUGUJE: Preminuo Saša Đorđević, banjička legenda
Sport

SVET SPORTA TUGUJE: Preminuo Saša Đorđević, banjička legenda

BONUS VIDEO:

#Nataša Bekvalac #pevačica Nataša Bekvalac #Nataša Bekvalac majka #Nataša Bekvalac bivši muž #VIP #Mira Bekvalac
Komentari 0
КАТАСТРОФА У КИЈЕВУ Руси спровели „Суровикинов план“ : Масовни удар сравнио енергетски систем – погођене све термоелектране (ВИДЕО)

KATASTROFA U KIJEVU Rusi sproveli „Surovikinov plan“ : Masovni udar sravnio energetski sistem – pogođene sve termoelektrane (VIDEO)