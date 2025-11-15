Kumstvo u Srbiji nije samo narodna tradicija — ono je duhovna veza duboko usađena u veru, poštovanje i običaj. Srbi veruju da kum nije tek prijatelj, već božji svedok i zaštitnik porodice, neko kome se ukazuje gotovo isto poštovanje kao rođenom članu doma.

Foto: Profimedia, Shutterstock

 

 

Kum – duhovni rođak i čuvar porodice

Poznata narodna izreka „Bog na nebu, a na zemlji kum“ najbolje oslikava značaj kumstva. Kum nije samo gost na venčanju ili krštenju, već duhovni stub porodice — onaj koji prisustvuje najvažnijim trenucima života.

Foto: Profimedia

 

 

Koreni i značenje kumstva

Ovaj običaj duboko je ukorenjen među svim slovenskim narodima i potiče još iz predhrišćanskih vremena, kada je kum imao ulogu posrednika između porodice i predaka. U hrišćanstvu, kum preuzima svetu obavezu — da učestvuje u duhovnom životu svog kumčeta i da mu bude oslonac u veri.

Pročitajte još

ACA SOFRONIJEVIĆ: Svirao sam na sahrani nepoznatoj gospođi

ACA SOFRONIJEVIĆ: Svirao sam na sahrani nepoznatoj gospođi

22:06

U LIČNOJ KARTI PIŠE DRUGAČIJE: Kako se Toni zapravo zove?

U LIČNOJ KARTI PIŠE DRUGAČIJE: Kako se Toni zapravo zove?

21:37

ŠTA TI IMAŠ S SVEKRVOM? Bračni saveti oca Predraga

ŠTA TI IMAŠ S SVEKRVOM? Bračni saveti oca Predraga

21:19

LIDIJA ZAVRŠILA U BOLNICI: Glumica se hitno oglasila (FOTO)

LIDIJA ZAVRŠILA U BOLNICI: Glumica se hitno oglasila (FOTO)

21:15

Na krštenju, kum postaje duhovni roditelj. NJegova uloga je da svedoči veru deteta dok ono samo ne bude sposobno da to učini. Zato se u našem narodu smatra velikom grehotom odbiti kumstvo, a promena kuma bez ozbiljnog razloga viđena je kao teška povreda duhovne veze.

Foto: B. Backović

 

 

Stav crkve o kumstvu

Blaženopočivšipatrijarh Pavle često je govorio o značaju kumstva. Smatrao je da kum ne treba da bude bilo ko, već „osoba od poverenja, čistog života i zrelog doba“. On je isticao da kum ne može biti čovek koji ima nekrštenu decu, jer, kako je govorio:

„Ako ne želi spasenje svom detetu, kako može učestvovati u spasenju tuđeg?“

Kumstvo je, prema rečima patrijarha Pavla, duhovna veza koja obavezuje, čuva i prožima ljubavlju. To je odnos koji se ne meri rodbinskim granicama, već verom, poverenjem i blagoslovom.

NIKOLA JOKIĆ ČUO UŽASNE VESTI: Baš veliki udarac za Denver
Sport

NIKOLA JOKIĆ ČUO UŽASNE VESTI: Baš veliki udarac za Denver

SVET SPORTA TUGUJE: Preminuo Saša Đorđević, banjička legenda
Sport

SVET SPORTA TUGUJE: Preminuo Saša Đorđević, banjička legenda

BONUS VIDEO:

#patrijarh Pavle #srpski patrijarh Pavle #kumstvo #kum #crkva #tradicija #krštenje #brak #Srpska pravoslavna crkva #hrišćanstvo
Komentari 0
КАТАСТРОФА У КИЈЕВУ Руси спровели „Суровикинов план“ : Масовни удар сравнио енергетски систем – погођене све термоелектране (ВИДЕО)

KATASTROFA U KIJEVU Rusi sproveli „Surovikinov plan“ : Masovni udar sravnio energetski sistem – pogođene sve termoelektrane (VIDEO)