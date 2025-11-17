Čuvena kompanija koja se bavi proizvodnjom farmerki patentirala je dizajn za farmerke još davne 1873, a vremenom su metalni dugmići na prednjim džepovima postali kultni deo dizajna. Čak i danas postoje na mnogim modelima.

Nekada su se farmerke koristile kao izdržljive radne pantalone. Pre nego što je nastupilo doba brze mode, ljudima je bilo neophodno da njihova odeća traje, posebno ako su radili neki fizički posao.

Foto: Profimedia

 

Dobar par teksas farmerki svakako je dugotrajan odevni predmet, koji nije lako uništiti, ali ljudi koji su radili u rudnicima sredinom i krajem 19. veka brzo su otkrili da sa džinsom imaju jedan problem koji se neprestano ponavljao. Farmerke bi se brzo izlizale oko džepova, odnosno na mestima gde su se šavovi spajali.

Foto: Profimedia

 

Metalna dugmad su probijena upravo kroz te "slabe" tačke na farmerkama, kako bi se šavovi ojačali i držali se na okupu. Kako se savremeni svet promenio i farmerke se više ne koriste kao radna odeća, potreba za ovakvim ojačanjem je prestala, ali su neki modeli farmerki ipak zadržali drikere - kao detalj koji upotpunjuje dizajn.

(Večernji.hr)

