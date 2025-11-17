Anid Ćušić, nekadašnji pobednik "Zvezda Granda" napravio je gala svadbu. On se ranije venčao sa suprugom Eminom pred matičarem, a sada je to i proslavio sa sebi dragim ljudima.

Pevač sada izgleda drugačije od onoga kako ga publika pamti u takmičenju. Pustio je kosu, ima plave pramenove i nosi naočare.

Foto: Instagram printskrin/anidcusic

 

 

Na svadbi je na sebi imao plavo odelo, dok je njegova supruga blistala u čipkanoj venčanici.

Mladenci su prvi ples odigrali uz hit Vlade Georgieva "Sve si mi ti", nakon čega je nastao pravi dernek. Za sjajnu atmosferu bili su zaduženi Srećko Krečar i nenad Manojlović, a mladoženja ih je dobro zakitio evrima.

Foto: Instagram printskrin/anidcusic

 

 

Naravno i Anid je zapevao svojim gostima i to pesmu Dina Merlina "Bosnom behar probeharao", a onda su se nizali i hitovi drugih izvođača.

Podsetimo, Anid je u maju postao otac, a ljubav sa Eminom uspela je iz drugog puta o čemu je on ranije govorio za medije.

Foto: Instagram printskrin/anidcusic

 

 

- Emina i ja se poznajemo dugi niz godina. Pre nekoliko godina smo pokušali, ali tada nas razdvojio moj put za Beograd. Ali, hvala Bogu, danas smo jedno uz drugo. To je, kako kažu, sudbina – rekao je Anid Ćušić.

