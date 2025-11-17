Sajam knjiga u Zagrebu izazvao je lavinu reakcija među korisnicima društvenih mreža širom regiona. Tačnije, potez jedne izdavačke kuće, koja je osmislila nesvakidašnju reklamu za svoj štand.

Fotografije zgodnih golišavih muškaraca na štandu pomenute izdavačke kuće preplavile su društvene mreže uz komentare čuđenja i neverice zbog načina reklamiranja. Ubrzo se ispostavilo da je u pitanju - veštačka inteligencija.

Ovo je potvrđeno na zvaničnoj stranici izdavačke kuće.

 

 

- Kad dobijete poziv od novinara zbog ovih slika, znate da imate dobrog dizajnera + mnogo komentara koji su očito buknuli u javnosti, ali...
Moramo vas razočarati... Sve je ipak samo montaža - napisali su uz fotografije s golišavim muškarcima, koje su, ipak generisane veštačkom inteligencijom.

Ispod objave se neprestano nižu komentari korisnika društvenih mreža, uglavnom žena, koje su oduševljene idejom, a pre svega njenom realizacijom.

"Genijalna dizajnerka. Podigla je gledanost, ali podigla je i unutrašnju i spoljašnju temperaturu", poručila je jedna.

"Povišica za dizajnera", nadovezala se druga.

"Još se ja mislim kako ih nisam videla", prokomentarisala je jedna korisnica.

"Nebitno da li je montaža ili ne... legendarno je", zaključila je jedna dama.

#Sajam knjiga u Zagrebu #Hrvatska vesti #Zagreb vesti #veštačka inteligencija #AI veštačka inteligencija
