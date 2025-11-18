Fudbaler Siniša Mihajlović sahranjen je 19. decembra na dan krsne slave Svetog Nikole, a među brojnim prijateljima i članovima porodice pokraj kovčega sve vreme stajao je njegov kum, trener i proslavljeni fudbaler Dejan Stanković, čovek koji je jedini znao tajnu Siniše Mihajlovića.

Siniša je u kratkoj vezi sa jednom Rimljankom dobio svoje prvo dete, sina Marka, a sudbonosni susret oca i sina desiće se baš na Svetog Nikolu, kada se i saznalo da Siniša ima vanbračno dete. Foto: N. Skenderija

Marko je oca upoznao kada je imao jedanaest godina. Iako je Siniša nameravao da sa dečakom kontaktira tek kada postane punoletan, njegova supruga Arijana je tu odluku "ubrzala" i uspela da ga privoli da na dan njihove slave, Svetog Nikolu, upozna svoje prvo dete.

- Priznao sam očinstvo i preuzeo obavezu da ga izdržavam i školujem. Bilo mi je teško, srce mi se kidalo svaki put kada bih pomislio na njega. Morao sam da budem čvrst i istrajem u nameri da se ne viđamo do njegovog punoletstva kako bismo onda, kao odrasli ljudi, pričali o svemu, izgradili čvrst odnos lišen nesporazuma proisteklih iz nezrelih mladalačkih postupaka, ispričao je svojevremeno Siniša i otkrio da je prvi susret bio dirljiv.

Mihajlovića je posebno pogađalo saznanje da njegov sin pred televizorom gleda svog oca kako daje golove, slavi uspehe, a da nema priliku da ga upozna lično.

- To saznanje me je pogađalo. Noćima nisam mogao da spavam svaki put kada bih čuo da je na pola metra od televizora kao hipnotisan gledao moju utakmicu. Stalno je tražio od majke da se upozna, rekao je Miha.

Miha je upoznao sina u decembru 2004, kada je "Žurnal" preneo da je Marko doputovao na aerodrom u Milanu i da su potrčali jedan drugom u susret.

Dečak je samo vikao: "Papa, papa, papa." Miha je takođe emotivno podneo taj trenutak.

Bilo je to neposredno pred meč Inter-Breša 19. decembra 2004, kada je Mihajlović obećao sinu Marku da će dati gol za njega - i to je učinio.

Nažalost, u godinama svoje borbe protiv leukemije Miha je sa bolom priznao da njegov odnos sa Markom više nije bio isti.

- Žao mi je zbog toga. Marko je moj sin, prihvatio sam ga, zadržao ga, ali ga nisam odgajio. Nisam se čuo sa njim godinu dana. Tražio sam od njega da preuzme više odgovornosti, ali on nije bio u stanju. Zvao me je i nisam se javio. Nismo se čuli godinu dana. Zvaću ga kad budem bio spreman. Ako me neko razočara, potrebno mi je vreme, kazao je Miha.

