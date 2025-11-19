Lepe vesti objavila je supruga poznatog harmonikaša, koja je u opisu zajedničke fotografije poručila:

- Sređan rođendan, Ti si najbolje lujdsko biće ikada. Hvala što si moj oslonobac, moja snaga i največa radost. Svuda i kroz sve zajedno. Živeli za sve što dolazi. Nas troje- napisala Kosana i nagovestila da stiže novi član porodice.

Foto: Printskrin Instagram/kstisovic

 

 

Aca Sofronijević i Kosana Stišović, koja je po profesiji doktorka, venčali su se 7. maja 2024. godine.

Sofra o detaljima sa svadbe

- Mnogo je bilo emotivno posebno kad smo došli po mladu. To je meni nekako najači utisak ostavilo kao i onaj deo crkvenog končanja u hramu Svetog Save. A posle veselje kao veselje, standardno. Svi su tu došli da se lepo provedu i imali smo odličan izbor muzike. Fantastičan orkestar Filipa Miladinovića, Zvonko Bogdan kao zvezda večeri. Sjajno. Tu je bio i gudački kvartet koji je svirao na početku i gospon Tamburaši. Ja sam se baš dobro proveo, a i mlada što je i bio cilj. Neki gosti koji uvek sede, svi su oni bili na nogama. Mi smo kao mladenci preneli tu energiju i ljubav, podigli smo celu celu svadbu na noge. Nisam stigao da sredim utiske, već sutradan smo počeli da sviramo - rekao je harmonikaš.

