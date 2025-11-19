Poznato je da su Irfan Mensur i njegova porodica veliki prijatelji sa Jelisavetom Karađorđević, a glumac se sada prisetio i upoznavanja sa princezom koje je bilo i više nego zanimljivo.

Irfan je igrao predstavu "Knez Pavle", u kojoj je tumačio Jelisavetinog oca, a nakon premijere desilo se zanimljivo upoznavanje sa princezom.

- Rekli su mi da će me posle predstave sačekati princeza Jelisaveta i se sa mnom i sa ostalim glumcima, to je bio neki protokol. U nekom trenutku posle predstave, ja u belom mantilu, tek istušian - bio sam nag, tek ogrnut mantilom, a neko kuca na vrata, počeo je priču Irfan Mensur.

- Ja sam pomislio da je to Steva garderober i kažem mu: "Dobro sačekaj!". Vrata se otvaraju, a ja čujem smo: "Ja bih htela da uđem..." Okružena sa brdo fotoreportera i televizijskih kamera, Jelisaveta otvara vrata. Brzo sam ogrnuo beli mantil preko tela, rekao je glumac, a onda otkrio i kako je ovo zanimljivo upoznavanje kasnije prepraslo u prijateljstvo:

- Posle smo sedeli u klubu do 3-4 ujutru. Postali smo opušteniji, a onda sam ja pogledao na sat i rekao joj: "Pa dobro Jelisaveta, ne znam baš da li sam ti dopustio da ovoliko dugo ostaneš", jer ipak sam ja njen tata - knez Pavle, ispričao je Irfan u emisiji "Bindž".

