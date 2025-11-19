Aca Sofronijević danas slavi 42. rođendan, a njegova supruga lepa doktorka Kosana Stišović uz rođendansku čestitku otkrila je i da će sledeći rođendan dočekati sa još jednim članom porodice.

Aca i Kosana su trenutno u Parizu, odakle se oglasio i istakao da se raduje dolasku bebe.

Foto: ATA images

- Na malom odmoru smo, skoknuli smo do Pariza - rekao je Sofra.

- Presrećni smo, oduševio sam se, to je onaj osećaj kao da nas je Bog dodirnuo, blagoslovena vest. Uživamo u Parizu, pa se vraćamo kući da sviramo i čekamo dalje. 20. novembar je godišnjica kada smo se prvi put poljubili i sad spajamo sve lepe vesti, rekao je Aca.

(Blic)

